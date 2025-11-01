Le Vietnam mise sur la montée en gamme de son industrie de sous-traitance

Après plus de deux décennies d'efforts constants, de nombreux entrepreneurs estiment que le secteur est désormais prêt à franchir un nouveau cap, au moment où les grands groupes internationaux recherchent activement des partenaires fiables pour renforcer leurs chaînes d'approvisionnement.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le pays compte aujourd'hui plus de 40.000 entreprises actives dans ce domaine, représentant près de 10% du total des entreprises industrielles. Le taux de localisation a légèrement progressé dans des filières clés telles que l'automobile et l'électronique, sous l'impulsion de géants multinationaux comme Samsung, Canon, Intel ou Bosch. Leur présence a favorisé l'émergence de fournisseurs vietnamiens capables d'investir dans des équipements modernes, d'adopter les normes internationales de gestion de la qualité (ISO, IATF) et d'intégrer progressivement les chaînes de production mondiales en tant que sous-traitants de rang 2 ou 3.

Cependant, souligne Phan Dang Tuât, président de l'Association vietnamienne des industries auxiliaires (Vietnam Association for Supporting Industries - VASI), la majorité des entreprises locales utilisent encore des technologies de niveau moyen ou bas. Les investissements en recherche et développement demeurent limités, freinant ainsi l'innovation et la compétitivité. Beaucoup se concentrent encore sur l'assemblage et la sous-traitance simple, sans véritable participation à la conception ou à la fabrication de composants essentiels.

Ouvrir de nouvelles perspectives

Les liens entre les entreprises vietnamiennes et les groupes à capitaux étrangers (IDE) restent également faibles. Les fournisseurs locaux peinent à accéder aux informations techniques et aux processus d'évaluation des multinationales, si bien que le taux moyen de localisation stagne autour de 20 à 30% dans la plupart des secteurs.

Pour Nguyên Duc Trung, président du conseil d’administration de HBT Vietnam, la reconfiguration mondiale des chaînes d'approvisionnement, motivée par les tensions géopolitiques et commerciales, offre au Vietnam une opportunité stratégique. Grâce à sa position géographique avantageuse, à un environnement d’investissement stable et à un vaste réseau d'accords de libre-échange, le pays attire de plus en plus de grands groupes internationaux, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour ses industries de sous-traitance.

Conscient de ces enjeux, le gouvernement vietnamien a fait de ce secteur une priorité nationale. La Résolution 23-NQ/TW du Politburo trace la voie d’une politique industrielle à l'horizon 2030, avec une vision à 2045, plaçant l'industrie de sous-traitance au cœur de la stratégie de modernisation du pays.

Les experts soulignent que les 16 accords de libre-échange de nouvelle génération signés par le Vietnam constituent un levier majeur pour accéder aux marchés clés. Les entreprises sont invitées à tirer parti des règles d'origine et des avantages tarifaires afin de renforcer leur compétitivité à l'exportation, tout en profitant de l'afflux d'investissements directs étrangers de haute qualité attendu dans les années à venir.

