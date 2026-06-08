"La vivacité du Vietnam 2026"

Une jeunesse vietnamienne qui réinvente l'image du Vietnam en Europe

Cet été 2026, du 11 juin au 5 juillet 2026, l’association Art Space lance "La vivacité du Vietnam 2026", une grande tournée culturelle européenne organisée à travers trois pays - la France, la Belgique et la République tchèque - et cinq villes : Paris, Lorient, Sainte-Luce-sur-Loire, Prague et Bruxelles.

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Photo : Thu Trang/CVN

Porté par plus de 50 jeunes Vietnamiens et Franco-Vietnamiens venus du monde entier, "La vivacité du Vietnam 2026" réunit plusieurs institutions culturelles et organisations internationales majeures en Europe autour d’une programmation mêlant cinéma documentaire, spectacles vivants, expositions immersives, artisanat traditionnel, gastronomie et événements participatifs.

Au total, la tournée proposera 14 projections documentaires, 5 grands spectacles artistiques, 4 expositions et 2 défilés de costumes traditionnels vietnamiens dans l’espace public européen, avec le soutien de partenaires tels que la ville de Lorient, la ville de Sainte-Luce-sur-Loire, le district Prague 11, le Centre culturel du Vietnam en France, Vietnam Bretagne Sud, Movaland, IVB ou encore Le Village Français.

À travers cette tournée, les organisateurs souhaitent raconter un Vietnam jeune, lumineux, créatif et profondément attaché à son identité culturelle, loin des représentations figées ou folkloriques souvent associées au pays. Imaginé par une nouvelle génération de jeunes Vietnamiens et Vietnamiens d’outre-mer, le projet entend proposer au public européen une vision plus contemporaine, sincère et accessible du Vietnam.

"Le Vietnam n’a jamais manqué de belles histoires, de profondeur culturelle ou d’identité pour toucher le monde. Ce qui nous manque encore, ce sont des jeunes prêts à raconter le Vietnam avec le langage de leur époque - de manière plus sincère, plus vivante et avec une approche moderne et internationale", a partage Hoàng Thu Trang, présidente de l’Association Aart Space, directrice du projet.

Une tournée culturele à forte dimension humaine et sociale

Au-delà des festivals et des performances artistiques, "La vivacité du Vietnam 2026" se distingue également par sa forte dimension humaine et sociale. À Lorient et dans le département du Morbihan, les activités culturelles vietnamiennes seront déployées bien au-delà des lieux de spectacle traditionnels : ateliers artistiques dans les écoles, interventions culturelles dans les hôpitaux, rencontres dans les maisons de retraite, activités inclusives dans des centres d’accompagnement pour personnes en situation de handicap et événements participatifs ouverts au grand public.

L’objectif est de faire découvrir la culture vietnamienne à tous les publics - enfants, familles, personnes âgées ou publics fragilisés - à travers des échanges directs, accessibles et profondément humains.

Parmi les temps forts de cette édition figurent le Festival "Bonjour Vietnam" à Paris, les projections de films documentaires au cinéma Saint-André des Arts, le Festival interculturel de la jeunesse vietnamienne à Prague ainsi que la clôture de la tournée à Bruxelles avec plusieurs projections au cinéma Aventure du 3 au 5 juillet 2026.

L’ensemble du programme est entièrement communautaire et à but non lucratif. Les fonds récoltés permettront de soutenir, au Vietnam, des enfants en difficulté ainsi que des personnes en situation de handicap.

Depuis sa création en 2018, Art Space a organisé près de 100 événements culturels en France et développé des programmes éducatifs autour de la culture vietnamienne dans une vingtaine d’établissements scolaires. L’association a également collecté plus de 20.000 euros pour soutenir des écoles, orphelinats et centres d’accompagnement pour personnes en situation de handicap au Vietnam.

Son engagement a été récompensé par le Vietnam International Awards 2024 à Londres ainsi que par le Prix national de l’information pour l’étranger 2025, distinguant sa contribution à la promotion de l’image du Vietnam à l’international.

Photo : Thu Trang/CVN

Avec "La vivacité du Vietnam 2026", l’association poursuit ainsi sa volonté de raconter le Vietnam au monde à travers le regard de sa jeunesse : un Vietnam vivant, créatif, ouvert et profondément connecté à son époque.

Phuong Mai/CVN