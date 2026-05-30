La communauté vietnamienne à Singapour, un pont essentiel pour renforcer l’amitié bilatérale

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, a rencontré dans l’après-midi du 30 mai les cadres et employés de l’ambassade du Vietnam à Singapour.

>> Vietnam - Singapour : vers un partenariat stratégique renforcé pour une ASEAN résiliente

>> La coopération technologique appelée à devenir l’un des piliers des relations Vietnam - Singapour

>> Vietnam - Singapour : cap sur un partenariat stratégique global renforcé

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite d’État à Singapour et de sa participation au Dialogue Shangri-La 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, a rencontré dans l’après-midi du 30 mai les cadres et employés de l’ambassade du Vietnam à Singapour ainsi qu’un grand nombre de compatriotes, dont de nombreux experts et intellectuels vivant, étudiant et travaillant dans la cité-État.

Au nom de l’ambassade et de la communauté vietnamienne à Singapour, l’ambassadeur Trân Phuoc Anh a exprimé son honneur d’accueillir le dirigeant vietnamien. Il a souligné que les relations Vietnam - Singapour continuaient de se développer de manière dynamique et efficace dans tous les domaines, et que cette visite contribuait à approfondir davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Présentant la situation de la communauté vietnamienne, l’ambassadeur a indiqué que celle-ci suivait avec un vif intérêt et soutenait activement les grandes orientations de développement du Vietnam, notamment la Résolution N°57 sur l’innovation, la science et la technologie. Les réseaux d’experts et d’intellectuels vietnamiens à Singapour multiplient les initiatives de coopération avec le pays dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de l’éducation, de la transformation numérique et de l’entrepreneuriat.

Lors de la rencontre, plusieurs représentants de la communauté ont partagé leurs expériences et projets, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’économie circulaire. Tous ont affirmé leur volonté de poursuivre leurs contributions au développement du Vietnam tout en participant activement à la société singapourienne.

Prenant la parole, Tô Lâm s’est déclaré heureux de retrouver la communauté vietnamienne après sa précédente visite à Singapour en mars 2025. Il a souligné que les relations bilatérales connaissaient actuellement un développement particulièrement dynamique et constituaient un modèle de coopération réussi au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le dirigeant vietnamien a rappelé que Singapour figurait parmi les partenaires économiques les plus importants du Vietnam dans les domaines de l’investissement, du commerce et de la formation des ressources humaines. Il a également mis en avant la portée de l’intervention inaugurale du Vietnam au Dialogue Shangri-La, qui reflète la reconnaissance croissante du rôle et des contributions du pays à la paix, à la coopération et au développement régional et mondial.

Évoquant la situation nationale, Tô Lâm a indiqué que le Vietnam menait actuellement une profonde réforme visant à rationaliser l’appareil administratif et à améliorer la gouvernance publique. Il a souligné que le Parti considérait désormais la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme les principaux moteurs d’un développement rapide et durable.

Le secrétaire général et président de la République a salué le rôle actif du Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour dans le renforcement de la cohésion communautaire et la préservation de l’identité culturelle nationale. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les experts, intellectuels et scientifiques vietnamiens qui contribuent au transfert de connaissances et au développement scientifique et technologique du Vietnam.

Soulignant les résultats encourageants de la mise en œuvre de la Résolution N°57, il a indiqué que plusieurs obstacles institutionnels avaient déjà été levés et que de nouvelles politiques favorables à la recherche, à l’innovation et au développement technologique étaient progressivement mises en place.

Rôle clé de la diaspora vietnamienne

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a souhaité que la communauté vietnamienne à Singapour continue de renforcer son unité, de préserver la langue vietnamienne et les valeurs culturelles nationales, tout en demeurant un pont important pour promouvoir l’amitié et la coopération entre les deux pays. Il a également encouragé les experts et intellectuels vietnamiens à poursuivre leurs contributions à la formation de ressources humaines de haute qualité ainsi qu’au développement de la science, de la technologie et de l’innovation dans les secteurs stratégiques.

Réaffirmant l’attention constante accordée par le Parti et l’État aux Vietnamiens résidant à l’étranger, il a assuré que les autorités vietnamiennes poursuivraient l’amélioration des politiques en leur faveur afin de faciliter davantage l’investissement, les activités économiques, la recherche, l’entrepreneuriat, le transfert de connaissances ainsi que la préservation de la langue et de l’identité culturelle vietnamiennes.

À cette occasion, le dirigeant vietnamien a félicité les cadres et employés de l’ambassade du Vietnam à Singapour pour les résultats obtenus dans les domaines diplomatique et communautaire, les invitant à poursuivre leurs efforts pour soutenir les associations vietnamiennes et renforcer les liens entre la diaspora et le pays.

VNA/CVN