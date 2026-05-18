La standardisation du test de compétence en vietnamien au Japon

Pour la première fois, un examen de compétence en vietnamien destiné aux apprenants étrangers et répondant à un référentiel unifié du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation a été officiellement présenté au Japon.

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie de lancement de l’examen et de création du Conseil d’examen de compétence en vietnamien au Japon s’est tenue au Consulat général du Vietnam à Osaka, marquant une étape importante dans la standardisation de l’enseignement, de l’évaluation et de la promotion de la langue vietnamienne au sein de la communauté internationale.

Prenant la parole, le consul général du Vietnam à Osaka, Nguyên Truong Son, a souligné que la langue vietnamienne constitue un lien solide unissant les Vietnamiens du monde entier à leur Patrie. Elle est également un vecteur essentiel de préservation de la culture, de l’histoire, de l’âme et de l’identité nationale. Selon lui, les grandes orientations du Parti et de l’État relatives aux Vietnamiens résidant à l’étranger accordent une importance particulière à la préservation et au développement du vietnamien, notamment auprès des deuxième et troisième générations de la diaspora.

Dans un contexte de relations Vietnam - Japon de plus en plus étroites, la demande d’apprentissage du vietnamien au Japon connaît une forte progression, non seulement au sein de la communauté vietnamienne, mais aussi dans les universités, les centres de formation, les entreprises et parmi les Japonais intéressés par le Vietnam. L’organisation d’un examen standardisé de compétence en vietnamien est ainsi considérée comme un outil nécessaire pour évaluer officiellement, de manière transparente et reconnue, les compétences linguistiques.

Sur le plan académique, le Professeur associé et Docteur Nguyên Duc Son, recteur de l’Université pédagogique de Hanoï, a indiqué que le certificat de vietnamien délivré par l’établissement fait partie du système national de diplômes. Les étrangers titulaires d’un certificat de niveau B1 et d’un diplôme de fin d’études secondaires peuvent candidater dans plusieurs universités vietnamiennes, dont l’Université pédagogique de Hanoï.

Du point de vue universitaire, le Professeur Shimizu Masaaki, représentant du Centre d’études vietnamiennes au Japon, a estimé que l’organisation du premier examen de compétence en vietnamien reconnu par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation revêt une grande importance pour le développement des études vietnamiennes et de l’enseignement du vietnamien à l’étranger. Selon lui, cet examen contribue à établir une norme d’évaluation objective des compétences en vietnamien, alors que le nombre d’apprenants japonais ne cesse d’augmenter parallèlement au développement des échanges humains entre les deux pays.

VNA/CVN