À Singapour, la diaspora scientifique vietnamienne attend un renforcement des coopérations

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, à Singapour du 29 au 31 mai, plusieurs intellectuels vietnamiens établis dans la cité-État nourrissent de fortes attentes quant au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

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Photo : Viêt Dung/VNA/CVN

Le Docteur Hà Son Tùng de l’Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR), a rappelé que Tô Lâm avait partagé, lors de sa rencontre avec la diaspora vietnamienne en mars 2025 à l’occasion de sa précédente visite à Singapour, des orientations importantes sur le rôle de la science, de la technologie et de l’innovation dans le développement du pays, en soulignant l’importance de la coopération entre le Vietnam et Singapour.

Depuis cette rencontre, des canaux de coopération concrets ont été établis entre des groupes d’experts avec des ministères, des universités et des instituts de recherche au Vietnam, ouvrant la voie à des projets substantiels dans les domaines de la recherche, de la technologie et de la formation des ressources humaines.

La communauté scientifique attend désormais avec intérêt le discours que Tô Lâm prononcera au Dialogue de Shangri-La ainsi que sa rencontre avec la communauté vietnamienne à Singapour, a indiqué Hà Son Tung.

Photo : Viêt Dung/VNA/CVN

Pour le Professeur associé et docteur Luu Anh Tuân, de l’Université technologique de Nanyang (NTU), ces événements témoignent de l’attention stratégique accordée par le Parti et l’État vietnamiens aux technologies de pointe dans le contexte de la transition vers une économie fondée sur la connaissance.

Selon lui, le soutien des plus hauts dirigeants renforce la confiance des chercheurs et des experts, tout en les encourageant à contribuer davantage au développement national à travers des programmes de recherche, le transfert de technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Toujours selon lui, le Vietnam dispose d’une opportunité majeure d’accélérer son développement en mobilisant efficacement les compétences de sa diaspora à Singapour, l’un des principaux pôles technologiques régionaux. De nombreux Vietnamiens y occupent des positions dans des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle (IA), le big data, les semi-conducteurs et les biotechnologies.

Luu Anh Tuân a plaidé pour la mise en œuvre de projets de coopération concrets, notamment dans les domaines de l’IA, de la transformation numérique et de la gouvernance publique, afin de générer des retombées rapides et tangibles pour l’économie vietnamienne.

Il a également estimé que la mise en place de mécanismes plus fluides reliant les intellectuels vietnamiens de l’étranger, les entreprises et les institutions publiques au Vietnam constituait une condition importante pour attirer et valoriser les talents.

Plusieurs experts espèrent que cette visite d’État ouvrira de nouvelles perspectives de coopération concrète et renforcera davantage les échanges de connaissances entre le Vietnam et Singapour, dans un contexte de concurrence technologique mondiale croissante.

Au-delà de sa dimension diplomatique, cette visite est également perçue comme un symbole fort du lien entre la diaspora vietnamienne et sa Patrie, encourageant les Vietnamiens de l’étranger à accompagner le pays dans sa dynamique d’innovation et de transformation numérique.

VNA/CVN