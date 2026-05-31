Une scientifique vietnamienne à l’honneur à Londres

Dirigé par la Professeure d’origine vietnamienne Nguyên Thi Kim Thanh, de l’University College London, “Nanomaterials : a Giant Leap for Healthcare” figure parmi les treize projets phares retenus pour l’exposition scientifique d’été 2026 de Royal Society.

>> Une Vietnamienne honorée aux prestigieux TechWomen 100 Awards au Royaume-Uni

>> Un Vietnamien dans le top des scientifiques les plus influents d’Australie

>> De Nha Trang au Texas, le parcours d’un chercheur d’exception

Photo : CTV/CVN

Fondée en 1660, la Société royale (Royal Society en anglais) organise chaque année une vulgarisation scientifique consacrée à la recherche de pointe. Ouverte gratuitement au public, elle propose des expositions interactives, des activités pratiques et des conférences destinées à rapprocher la science des citoyens. L’édition 2026 se tiendra du 30 juin au 5 juillet au siège de l’institution, situé au 6-9 Carlton House Terrace, à Londres.

Le projet porté par Nguyên Thi Kim Thanh, intitulé “Nanomaterials: a Giant Leap for Healthcare”, a été sélectionné parmi les treize projets majeurs de cette édition. Selon la présentation officielle de la Société royale, l’exposition permettra au public de découvrir comment les nanoparticules deviennent des outils prometteurs pour le diagnostic, l’imagerie médicale et le traitement des maladies, à travers des démonstrations réalisées avec des scientifiques du Collège universitaire de Londres (University College London - UCL).

Cette participation intervient alors que l’UCL célébrera son bicentenaire en 2026, un contexte symbolique qui confère une résonance particulière à cette sélection. L’établissement avait d’ailleurs annoncé dès novembre 2025 la présence de la Professeure Kim Thanh à cette exposition.

Des nanomatériaux au service du diagnostic

Selon la présentation officielle, l’équipe de recherche met en lumière la manière dont les nanomatériaux peuvent améliorer les outils médicaux dans plusieurs domaines. Les visiteurs pourront notamment observer comment les nanoparticules génèrent les bandes colorées caractéristiques des tests diagnostiques rapides de type lateral flow, semblables à ceux utilisés durant la pandémie de COVID-19. Ils auront également l’occasion de manipuler un réacteur à écoulement portable et d’observer, grâce à une caméra infrarouge, des nanoparticules conçues pour cibler les cellules cancéreuses.

Photo : VNA/CVN

Les recherches présentées portent ainsi sur des structures nanométriques de nouvelle génération capables d’accroître la sensibilité des tests de dépistage rapide des maladies infectieuses, d’améliorer la qualité de l’imagerie médicale, notamment l’imagerie par résonance magnétique (IRM), et d’ouvrir la voie à des traitements du cancer plus ciblés. À travers ces travaux, le projet illustre le potentiel concret des nanomatériaux dans le domaine biomédical, à la croisée de la recherche fondamentale et des applications cliniques.

À l’occasion de l’exposition, Nguyên Thi Kim Thanh participera également à plusieurs échanges destinés à rapprocher la science du grand public. La Société royale présente en effet cette exposition scientifique d’été comme un rendez-vous majeur de médiation scientifique, attirant chaque année des milliers de visiteurs de tous âges grâce à des formats interactifs et pédagogiques.

Une chercheuse engagée

Pour Kim Thanh, cette participation vise avant tout à rendre la science plus accessible, notamment aux jeunes générations. Selon elle, l’exposition ne se contente pas de présenter des avancées scientifiques : elle permet aussi au public d’expérimenter concrètement comment les nanomatériaux peuvent améliorer les tests médicaux à domicile, affiner les diagnostics grâce à l’IRM ou encore ouvrir la voie à des traitements du cancer plus ciblés et moins lourds pour les patients.

“J’espère qu’à travers cette exposition, de nombreux jeunes seront inspirés, développeront leur passion pour la recherche scientifique et comprendront que la science peut réellement contribuer à relever les grands défis de l’humanité”, a-t-elle déclaré.

Photo : VNA/CVN

La scientifique a également rappelé qu’en août 2019, lors de la conférence Nanomaterials for Healthcare, organisée dans le cadre du premier congrès de l’Académie vietnamienne des jeunes chercheurs et de la quatrième conférence mondiale des académies de jeunes, elle avait personnellement encadré près de 70 lycéens originaires de Dà Nang et de Quang Nam. Les élèves avaient alors été initiés à la fabrication de nanoparticules d’or et à l’étude du rôle des protéines dans leur stabilisation.

Selon elle, cette expérience avait suscité un vif enthousiasme parmi les participants et renforcé son ambition de développer au Vietnam des modèles inspirés des grandes expositions scientifiques contemporaines.

Au Royaume-Uni, parallèlement à ses travaux de recherche, la Professeure s’engage activement dans la vulgarisation scientifique. Elle participe régulièrement à des conférences, des rencontres publiques et des démonstrations expérimentales, notamment dans le cadre de Pint of Science en mai 2022. En avril 2023, elle a également organisé un camp d’été scientifique destiné à de jeunes filles issues de milieux défavorisés.

Elle précise avoir documenté cette initiative et publié ses résultats dans plusieurs revues scientifiques américaines de référence. Ces travaux ont ensuite permis d’élaborer des supports pédagogiques destinés à aider les enseignants à mettre en place des activités expérimentales pour les lycéens, dans le but de renforcer la culture scientifique, notamment au Vietnam.

Une carrière reconnue à l’international

La Professeure Nguyên Thi Kim Thanh est une figure reconnue dans les domaines des nanomatériaux et du biomédical. Elle a apporté d’importantes contributions à l’application des nanomatériaux au diagnostic et au traitement des maladies.

Elle a reçu de nombreuses distinctions internationales, dont le Prix ”Rosalind Franklin Award and Lecture” décerné en 2019 par la Société royale du Royaume-Uni. En 2022, elle a obtenu le prix interdisciplinaire de Royal Society of Chemistry pour ses contributions majeures à la recherche fondamentale sur la synthèse chimique et les propriétés physiques des nanoparticules plasmoniques et magnétiques appliquées au biomédical.

En 2023, elle s’est également vu remettre le prix Thomas Graham, attribué conjointement par la Royal Society of Chemistry et la Society of Chemical Industry, ainsi que le Prix ”Distinguished Women in Chemistry/Chemical Engineering Awards d’International Union of Pure and Applied Chemistry”, organisation internationale fondée en 1919 et spécialisée dans l’avancement de la chimie et de la biochimie.

Phong Hà - Phuong Nga/CVN