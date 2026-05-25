Les Vietnamiens de Thaïlande espèrent un nouveau souffle bilatéral

À l’occasion de la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, du 27 au 29 mai, la communauté vietnamienne en Thaïlande a exprimé son espoir de voir cette visite insuffler une nouvelle dynamique au partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

>> Vietnam - Thaïlande : la visite du dirigeant Tô Lâm va booster le partenariat stratégique global

>> La visite du dirigeant Tô Lâm en Thaïlande : un jalon appelé à façonner les liens bilatéraux

Photo : VNA/CVN

Pour les Vietnamiens résidant en Thaïlande, cette visite revêt une signification particulière. Elle témoigne non seulement de l’importance accordée par le Vietnam à ses relations avec la Thaïlande et l’Asie du Sud-Est, mais constitue également une grande source d’encouragement pour les expatriés toujours tournés vers leur pays d’origine.

La communauté vietnamienne en Thaïlande compte actuellement plus de 100.000 personnes vivant, étudiant et travaillant dans l’ensemble du pays. Il s’agit de l’une des plus anciennes communautés vietnamiennes à l’étranger, reconnue légalement par le gouvernement thaïlandais en matière de résidence et d’emploi. Dans de nombreuses localités, les Vietnamiens se sont affirmés par leur réputation et leurs contributions positives au développement socio-économique du pays d’accueil.

L’une des caractéristiques marquantes de cette communauté réside dans sa tradition patriotique et son profond attachement au Vietnam ainsi qu’au Président Hô Chi Minh. Au cours des différentes périodes de lutte pour l’indépendance et la réunification nationales, puis dans l’œuvre actuelle de développement du pays, les Vietnamiens de Thaïlande ont toujours accompagné et soutenu leur patrie par des contributions concrètes.

La communauté vietnamienne joue également un rôle actif dans la préservation et la valorisation des sites historiques liés aux activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh en Thaïlande. Plusieurs sites mémoriels sont entretenus grâce aux efforts conjoints des autorités locales, des habitants et des Vietnamiens résidant sur place, notamment le site commémoratif du Président Hô Chi Minh à Noong On, dans la province d’Udon Thani, le site de Ban Dong dans la province de Phichit ou encore le mémorial du Président Hô Chi Minh à Nachok, dans la province de Nakhon Phanom.

Depuis de nombreuses années, les associations vietnamiennes en Thaïlande coopèrent étroitement avec les autorités locales et les organismes vietnamiens compétents afin d’organiser des activités de préservation des vestiges historiques et de promotion de la vie et de l’œuvre du Président Hô Chi Minh auprès de la population thaïlandaise et des amis internationaux. Ces « lieux de mémoire » contribuent non seulement à transmettre les traditions patriotiques aux jeunes générations vietnamiennes de l’étranger, mais symbolisent également l’amitié entre les deux peuples.

Parallèlement, la communauté vietnamienne en Thaïlande organise activement des échanges culturels, des cours de langue vietnamienne, des actions caritatives ainsi que des activités de mise en relation d’entreprises, contribuant ainsi à renforcer les bases sociales des relations Vietnam–Thaïlande.

Selon Hô Van Lâm, président de l’Association des Vietnamiens de Thaïlande, la communauté vietnamienne demeure unie, travailleuse et respectueuse des lois du pays d’accueil, tout en affirmant progressivement sa place dans la société thaïlandaise. De nombreux Vietnamiens réussissent dans les domaines du commerce, des services ou de l’éducation et participent activement aux activités sociales et humanitaires, contribuant à promouvoir une image positive du Vietnam auprès du peuple thaïlandais.

Hô Van Lâm a souligné que la communauté vietnamienne en Thaïlande constituait un pont important dans le renforcement de l’amitié entre les deux peuples à travers les échanges culturels, la préservation de la langue vietnamienne, la promotion de la culture nationale ainsi que le développement de la coopération économique, éducative et touristique.

Dans le cadre de cette visite, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, devrait rencontrer la communauté vietnamienne en Thaïlande afin d’écouter ses aspirations et de partager les orientations de développement du pays pour la nouvelle période. Selon Hô Van Lâm, cette rencontre représente une grande fierté pour les Vietnamiens de Thaïlande et constitue une source de motivation pour continuer à préserver l’identité culturelle nationale et à contribuer davantage aux relations d’amitié entre les deux pays.

Pour un développement accru de la coopération

Le président de l’Association des Vietnamiens de Thaïlande a indiqué que les relations Vietnam–Thaïlande connaissaient actuellement un développement dynamique dans tous les domaines, conformément au cadre du partenariat stratégique intégral établi par les deux pays en mai 2025. L’année 2026 marquera en outre le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération bilatérale.

Dans ce contexte, la communauté vietnamienne en Thaïlande espère que la visite de Tô Lâm ouvrira davantage d’opportunités de coopération entre les localités, les entreprises, les établissements éducatifs et les organisations populaires des deux pays, créant ainsi une nouvelle impulsion pour les relations bilatérales.

Les Vietnamiens de Thaïlande souhaitent également voir les deux pays renforcer davantage leur coopération dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, tout en facilitant les échanges entre entreprises et leur participation plus profonde aux chaînes d’approvisionnement régionales.

Par ailleurs, la communauté espère un développement accru de la coopération dans l’éducation, la formation, les échanges de jeunes et la préservation culturelle. L’élargissement de l’enseignement du vietnamien et l’organisation d’activités culturelles et artistiques permettront aux jeunes générations vietnamiennes de mieux comprendre leurs origines tout en renforçant la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

Les Vietnamiens de Thaïlande souhaitent également que les dirigeants des deux pays continuent d’accorder une attention particulière aux questions juridiques et de nationalité, à la préservation des sites liés au Président Hô Chi Minh ainsi qu’à la facilitation des échanges populaires, du tourisme, de l’aviation et des liens entre collectivités locales.

La communauté vietnamienne en Thaïlande s’est déclarée convaincue que, sur la base de l’amitié traditionnelle et de l’attention accordée par les hauts dirigeants des deux pays, les relations Vietnam - Thaïlande continueront de se développer de manière forte, concrète et efficace au bénéfice des peuples des deux pays ainsi que des Vietnamiens vivant en Thaïlande.

VNA/CVN