Les Vietnamiens en Allemagne s’unissent pour bâtir une communauté durable et prospère

Réunis à Düsseldorf à l’occasion du Forum vietnamien NRW 2026, des représentants de la communauté vietnamienne en Allemagne ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens communautaires, de promouvoir l’intégration et de préserver l’identité culturelle vietnamienne au sein de la société allemande.

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Photo : VNA/CVN

Des entrepreneurs, universitaires, étudiants et représentants de la communauté vietnamienne se sont réunis récemment à Düsseldorf, à l’occasion du Forum vietnamien NRW 2026 placé sous le thème "Connecter - Soutenir - Intégrer - Développer", afin de promouvoir une communauté vietnamienne plus unie, plus dynamique et plus durable dans le Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW).

Organisé dans l’objectif de créer une plateforme commune pour les Vietnamiens vivant dans cette région, le forum a réuni notamment le consul général du Vietnam à Francfort, Luu Xuân Dông, la conseillère scientifique et technologique Hà Thi Lam Hông, ainsi que de nombreux chefs d’entreprise, intellectuels et représentants d’associations étudiantes vietnamiennes.

Selon les organisateurs, l’événement a constitué une occasion de renforcer les échanges entre les membres de la communauté, de discuter des questions d’intérêt commun et d’échanger des idées en vue de la création d’une association représentative des Vietnamiens de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

À cette occasion, le comité préparatoire a présenté les orientations de la future association, qui visent notamment à renforcer la cohésion communautaire, à soutenir l’intégration des Vietnamiens dans la société locale, à préserver la langue et l’identité culturelle vietnamiennes, à promouvoir l’éducation, les activités sportives et caritatives, ainsi qu’à développer les échanges économiques et les liens entre les jeunes générations et les premiers migrants vietnamiens installés en Allemagne.

Photo : VNA/CVN

Le consul général Luu Xuân Dông a souligné que la création d’une association vietnamienne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie intervenait à un moment particulièrement opportun, ce Land abritant à la fois la population la plus importante d’Allemagne et une communauté vietnamienne nombreuse et dynamique.

Il a réaffirmé le soutien du Consulat général du Vietnam à Francfort aux initiatives destinées à préserver l’identité culturelle vietnamienne, notamment à travers l’enseignement de la langue vietnamienne et l’organisation des célébrations traditionnelles du Têt.

Les participants, parmi lesquels figuraient des représentants des associations d’étudiants vietnamiens de Düsseldorf, Bochum et Duisburg-Essen, ont formulé de nombreuses propositions concernant les orientations futures et le plan d’action de la future association.

L’un des points marquants de cette initiative réside dans la forte participation des étudiants, des intellectuels ainsi que des Vietnamiens de deuxième et troisième générations nés ou ayant grandi en Allemagne. Leur engagement contribue à renforcer les liens au sein de la communauté tout en encourageant les jeunes à préserver leurs racines culturelles.

Le forum s’est achevé sur un engagement commun en faveur de la construction d’une communauté vietnamienne toujours plus solidaire, intégrée et durable en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l’un des principaux centres économiques d’Allemagne et le premier Land du pays à avoir franchi, en 2024, le seuil de 1.000 milliards de dollars de produit intérieur brut nominal.

VNA/CVN