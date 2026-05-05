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|La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Nous allons assister à une remontée de l'inflation, puis, inévitablement, les anticipations de l'inflation commenceront à se dérégler", a-t-elle déclaré lors d'une conférence organisée par le Milken Institute, un groupe de réflexion économique, à Washington.
Elle a souligné que les conditions actuelles, notamment un conflit prolongé, des prix du pétrole oscillant autour ou au-dessus de 100 dollars le baril et des pressions inflationnistes croissantes, ont déjà activé le "scénario défavorable" du FMI.
En avril, le FMI a publié trois scénarios pour la croissance du PIB mondial en 2026 et 2027, à savoir la "prévision de référence" principale, un "scénario défavorable", de gravité intermédiaire, et un "scénario grave", bien plus pessimiste.
Dans le scénario défavorable, la croissance mondiale ralentirait à 2,5% en 2026, tandis que l'inflation grimperait à 5,4%. Le scénario de référence, qui table sur un conflit de courte durée, prévoit une croissance de 3,1% et une inflation de 4,4%.
"Ce scénario, à mesure que les jours passent, s'éloigne de plus en plus dans le rétroviseur", a déploré Mme Georgieva. Selon les prévisions du scénario grave, la croissance mondiale ne serait que de 2%, avec une inflation atteignant 5,8%.
Xinhua/VNA/CVN