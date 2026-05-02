L'accord commercial UE - Mercosur entre en application provisoire

L'accord commercial provisoire entre l'UE et le Mercosur est entré en application provisoire vendredi 1 er mai dans le but d'apporter des avantages immédiats aux entreprises, travailleurs et citoyens des deux parties, a déclaré la Commission européenne.

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Photo : Reuters/VNA/CVN

"Dès le premier jour, les droits de douane sont réduits et de nouvelles opportunités commerciales s'ouvrent", a dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un communiqué. Elle a ajouté que l'accord profitera aux entreprises de l'UE de toutes tailles, aux consommateurs et aux agriculteurs, tout en offrant une "protection totale" aux secteurs sensibles.

Dans un message publié vendredi 1er mai sur la plateforme du réseau social X, Mme von der Leyen a écrit que les droits de douane "commencent à baisser" et que les entreprises "accèdent à de nouveaux marchés", ajoutant que l'application provisoire mettra en évidence les "avantages concrets" de l'accord.

Le commissaire européen au Commerce, à la Sécurité économique, aux Relations interinstitutionnelles et à la Transparence, Maros Sefcovic, a déclaré que l'application provisoire de l'accord marque "un grand jour" pour l'UE en matière de commerce. Il a dit que la Commission collabore avec les entreprises de l'UE, y compris les petites et moyennes entreprises, afin de les aider à explorer les opportunités offertes par l'accord.

Selon la Commission, l'accord éliminera progressivement les droits d'importation sur plus de 91% des marchandises de l'UE exportées vers le Mercosur, ouvrant ainsi l'accès à un marché commun de plus de 700 millions de personnes.

Xinhua/VNA/CVN