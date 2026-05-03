Politique chinoise du zéro droit de douane : nouvel élan à la modernisation économique de l'Afrique

La décision de la Chine d'appliquer un traitement à zéro droit de douane aux 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec elle, à compter du 1er mai, offrira une opportunité précieuse de donner un nouvel élan à la modernisation économique de l'Afrique tout en améliorant la position des produits africains dans le système commercial mondial, a estimé l'économiste malgache Hugues Rajaonson lors d'une interview récemment accordée à Xinhua à Antananarivo.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

D'après lui, les pays africains manifestent actuellement un vif intérêt pour le marché chinois. Dans ce contexte, la mise en œuvre de la politique chinoise du zéro droit de douane illustre de manière concrète l'engagement de la Chine en faveur du développement de l'Afrique.

M. Rajaonson a indiqué que cette mesure contribuerait à accroître le volume des exportations africaines vers la Chine, à améliorer les conditions de vie des populations locales, mais aussi à renforcer la coopération entre les producteurs africains et les entreprises chinoises.

Sur fond d'approfondissement de la mondialisation économique, les droits de douane exercent une influence significative sur la compétitivité des biens sur le marché international. Étant donné que la Chine dispose d'une vaste clientèle, de demandes diversifiées et de perspectives de marché prometteuses, l'exemption de droits de douane réduirait les coûts d'accès au marché chinois pour les produits africains et leur offrirait des débouchés plus stables et plus larges, tout en renforçant le pouvoir de négociation des producteurs africains au sein du marché mondial, a souligné l'économiste.

À l'heure actuelle, les États-Unis appliquent des droits de douane élevés sur les produits venant de pays africains, dont Madagascar. "Il n'est pas possible pour les produits malgaches d'être compétitifs sur le marché américain", a noté Hugues Rajaonson.

Selon lui, les pays africains ont longtemps été "asservis par les marchés occidentaux", tandis que la Chine leur offre aujourd'hui une "opportunité de rêve" de se développer.

Depuis décembre 2024, la Chine accorde à tous les pays les moins avancés avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques un traitement tarifaire à zéro droit de douane, dont 33 pays africains, ce qui a profité aux exportations de plusieurs secteurs importants malgaches, notamment l'agriculture, la pêche et le textile. Grâce à des plateformes telles que l'Exposition économique et commerciale Chine - Afrique et l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE), l'agneau de Madagascar et d'autres produits africains sont désormais disponibles sur le marché chinois.

Pour l'expert, la politique chinoise du zéro droit de douane facilite non seulement l'accès des produits africains au marché chinois, mais favorise également la modernisation de l'économie africaine. L'augmentation du nombre de produits africains sur le marché chinois encourage les entreprises africaines à optimiser sans cesse leurs normes de production, le contrôle de la qualité, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et le développement de marques.

Par ailleurs, la réduction des coûts d'exportation permet aux entreprises africaines d'investir davantage dans l'innovation et de s'inspirer de l'expérience chinoise en la matière, ouvrant ainsi la voie à "une nouvelle coopération sur les plans intellectuel, technologique et commercial" avec la Chine.

"Quand un pays vous dit que 'vos produits sont les bienvenus chez nous', cela signifie qu'il souhaite votre développement", a estimé Hugues Rajaonson.

Xinhua/VNA/CVN