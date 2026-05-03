Flambée des prix du carburant : Spirit Airlines cesse ses activités

La compagnie aérienne low-cost américaine Spirit Airlines, en dépôt de bilan, a dû cesser ses activités samedi 2 mai après avoir échoué à obtenir le soutien de ses créanciers pour un projet de renflouement par l'État fédéral. Il s'agit de la première faillite d'une compagnie aérienne liée au conflit entre États-Unis - Israël et l'Iran.

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Photo : Reuters/VNA/CVN

La compagnie aérienne a annoncé sur son site web qu'elle avait annulé tous ses vols et que son service clientèle n'était plus disponible.

Cette fermeture fait suite à une forte flambée des prix du kérosène, qui ont pratiquement doublé au cours des deux mois de conflit, intensifiant la pression financière sur des transporteurs déjà en difficulté.

Avec 34 ans d'activité, Spirit était la neuvième compagnie aérienne américaine en termes de trafic passagers en décembre 2025. Elle était en passe de sortir de sa deuxième faillite en deux ans avant que le choc des prix du carburant déclenché par le conflit en Iran ne conduise finalement à son effondrement.

En mars, la compagnie "avait conclu un accord avec ses détenteurs d'obligations sur un plan de restructuration qui aurait dû lui permettre de redémarrer en tant qu'entreprise viable", a écrit Dave Davis, président-directeur général de Spirit, dans un communiqué de presse. "Cependant, la hausse soudaine et soutenue des prix du carburant ces dernières semaines ne nous a finalement laissé d'autre choix que de procéder à une liquidation ordonnée de la compagnie."

L'administration Trump avait proposé un plan de renflouement pour Spirit, mais n'était pas parvenue à conclure un accord avec ses principaux créanciers.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré samedi 2 mai que les voyageurs ayant réservé des vols Spirit pourraient bénéficier de tarifs réduits, valables pour une durée limitée, auprès d'autres compagnies aériennes.

Il a également conseillé aux passagers de se renseigner auprès de leur fournisseur de cartes de crédit ou de leur assurance voyage concernant les remboursements.

Xinhua/VNA/CVN