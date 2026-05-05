Indonésie : stratégie de modernisation des chaînes de valeur des zones économiques spéciales

L’Indonésie accélère le développement des zones économiques spéciales (ZES) afin d’attirer les investissements dans des secteurs stratégiques, notamment la finance, le tourisme haut de gamme et les services de santé.

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Photo : CTV/CVN

Le ministre indonésien coordinateur des Affaires économiques, Airlangga Hartarto, a déclaré que le gouvernement finalisait la réglementation nécessaire à la création de la ZES de Kura Kura Bali. Cette réglementation vise à répondre aux divers besoins liés à l’établissement d’un centre financier, qu’il s’agisse des modèles de gestion ou des infrastructures.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour renforcer sa compétitivité dans le secteur financier régional et attirer les flux de capitaux internationaux.

Parmi ces initiatives, l’écosystème du Quartier du savoir au sein de la ZES de Kura Kura Bali est conçu comme un centre d’innovation, reliant l’éducation, la recherche et des ressources humaines hautement qualifiées. L'écosystème sera soutenu par des institutions telles que des incubateurs de startups, des écoles de commerce et des plateformes de coopération financière internationale.

Au premier trimestre 2026, la ZES de Kura Kura Bali avait attiré environ 1.620 milliards de roupies indonésiennes (93,1 millions de dollars américains) d'investissements et créé plus de 2.100 emplois.

Parallèlement, la ZES de Sanur poursuit son développement en tant que pôle d'excellence mondial du tourisme médical. L'Hôpital international de Bali (BIH), opérationnel depuis avril 2025, a notamment pris en charge près de 15.000 patients, dont environ 60% sont étrangers. De plus, le projet de clinique Solitaire, dont l'ouverture est prévue en 2026, proposera des services médicaux spécialisés tels que la chirurgie esthétique, les traitements anti-âge et les greffes de cheveux.

Début avril, la ZES de Sanur avait enregistré un investissement total de 5.370 milliards de roupies indonésiennes, créé plus de 5.400 emplois et attiré près de 280.000 visiteurs.

La participation d'investisseurs internationaux majeurs est perçue comme un signal positif, témoignant de la confiance dans le potentiel à long terme de la ZES de Kura Kura Bali en tant que destination d'investissement stratégique.

Les autorités indonésiennes estiment que le développement intégré de ZES telles que Kura Kura Bali et Sanur jouera un rôle crucial pour attirer les investissements, créer des emplois et favoriser la restructuration économique vers des industries à plus forte valeur ajoutée, renforçant ainsi la position de l'Indonésie dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

VNA/CVN