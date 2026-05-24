Une inflation maîtrisée, gage d’une croissance à deux chiffres pour le Vietnam

Le Vietnam maintient l’inflation sous la barre des 4% depuis 2015, et le maintien de la stabilité macroéconomique, conjugué à une maîtrise efficace de l’inflation en 2026, sera crucial pour soutenir l’objectif d’une croissance du PIB à deux chiffres.

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Photo : VNA/CVN

En vertu de la résolution N°244/2025 sur le plan de développement socio-économique à l’horizon 2026, l’Assemblée nationale a fixé un objectif de croissance du PIB d’au moins 10% tout en maintenant l’inflation moyenne autour de 4,5%. La résolution souligne la nécessité d’une coordination étroite entre la politique budgétaire, la politique monétaire et les autres politiques macroéconomiques pour atteindre ces objectifs.

Concilier une forte croissance économique et la maîtrise de l’inflation demeure un défi majeur dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales et de pressions croissantes sur la gestion de l’inflation, ont indiqué les économistes. Les prévisions laissent entrevoir des pressions inflationnistes plus fortes en 2026 qu’en 2025, même si des chocs majeurs sont peu probables.

La croissance mensuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) devrait se situer autour de 0,3%, tandis que l’inflation moyenne pour l’année est estimée à environ 3,5%, avec une marge de plus ou moins 0,5 point de pourcentage.

Selon le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam (BEV), Pham Thanh Hà, la banque centrale reste déterminée à maintenir la stabilité macroéconomique et à contrôler l’inflation malgré les fluctuations économiques mondiales.

Le responsable a noté que la situation macroéconomique du Vietnam était stable, l’IPC ayant progressé de 3,51% et l’inflation sous-jacente de 3,63% au premier trimestre.

Photo : VNA/CVN

La BEV a mis en œuvre une politique monétaire flexible, conformément aux résolutions gouvernementales et aux directives du Premier ministre, tout en la coordonnant avec d’autres mesures macroéconomiques afin de soutenir la croissance et de préserver le système bancaire, a-t-il poursuivi.

Les pressions inflationnistes en 2026 devraient provenir principalement de l’impact différé de la croissance du crédit en 2025, de l’expansion des investissements et de la consommation visant à soutenir des objectifs de croissance plus élevés, et des fluctuations des taux de change susceptibles d’accroître les coûts d’importation des intrants de production.

Dans le même temps, plusieurs facteurs pourraient contribuer à réduire les pressions inflationnistes, notamment les prévisions selon lesquelles les prix mondiaux des matières premières sont peu susceptibles d’augmenter fortement dans un contexte de croissance mondiale atone, ainsi que l’abondance de l’offre intérieure.

L’économiste Nguyên Minh Phong a souligné que le maintien d’une croissance élevée tout en maîtrisant l’inflation dans la fourchette cible nécessitera des mesures politiques coordonnées et une gestion rigoureuse des flux de crédit et d’investissement afin d’éviter d’alimenter les pressions inflationnistes.

Les économistes ont déclaré qu’une coordination étroite entre les politiques monétaire et budgétaire serait essentielle au maintien de la stabilité macroéconomique.

La BEV a géré avec flexibilité les taux de change et d’intérêt afin de stabiliser le marché des changes, d’absorber les chocs externes et de fournir des capitaux suffisants pour la production et les activités commerciales.

Parallèlement, le ministère des Finances a mis en œuvre des mesures ciblées de réduction des impôts et des frais afin de contribuer à diminuer les coûts de production des entreprises et d’atténuer les pressions inflationnistes par les coûts.

Le professeur Nguyên Trong Hoài, ancien vice-recteur de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les politiques budgétaires et monétaires devaient être soigneusement coordonnées afin de trouver un juste équilibre. Les dispositifs de soutien au crédit devraient éviter les secteurs à risque comme l’immobilier et privilégier plutôt les exportations, les projets verts et les secteurs technologiques pour renforcer la compétitivité internationale.

Des experts économiques ont expliqué que les efforts de gestion des prix du Vietnam en 2026 devront poursuivre un double objectif : maîtriser l’inflation tout en soutenant l’activité économique et en consolidant la reprise.

À plus long terme, ils ont indiqué qu’une maîtrise durable de l’inflation dépendra de l’amélioration de la productivité, du développement des industries de soutien et de la réduction de la dépendance aux importations. Ce n’est qu’en résolvant les causes structurelles de l’inflation que l’économie pourra maintenir une stabilité macroéconomique durable.

VNA/CVN