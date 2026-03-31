La BEV demande à la stabilisation des taux d’intérêt dans l’ensemble du système bancaire

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a récemment publié un document enjoignant aux établissements de crédit, aux succursales de banques étrangères ainsi qu’à ses antennes régionales de mettre en œuvre, de manière coordonnée, des mesures visant à stabiliser les taux d’intérêt sur le marché, contribuant ainsi à la maîtrise de l’inflation, à la stabilité macroéconomique et au soutien de la croissance.

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Dans ce cadre, la BEV demande aux établissements de crédit de se conformer strictement aux orientations fixées par le gouverneur dans la Directive n°01/CT-NHNN du 9 janvier 2026 relative aux priorités du secteur bancaire pour l’année en cours. Les institutions sont appelées à adopter de manière proactive des solutions de stabilisation des taux, tout en respectant pleinement les réglementations en vigueur concernant l’affichage et l’application des taux d’intérêt des dépôts et des prêts.

Photo : VNA/CVN

Un accent particulier est mis sur le renforcement de la transparence. Les banques sont tenues de publier régulièrement sur leurs sites internet des indicateurs clés tels que le taux d’intérêt moyen des prêts, l’écart entre les taux de dépôt et de crédit, ainsi que les conditions applicables aux programmes et produits de financement, afin de faciliter l’accès des entreprises et des particuliers aux ressources financières.

Parallèlement, les établissements de crédit doivent assurer un équilibre rigoureux entre la mobilisation et l’utilisation des capitaux, garantir la liquidité ainsi que la capacité de paiement, et éviter toute fluctuation excessive des taux. Les flux de crédit devront être orientés prioritairement vers les activités de production et les secteurs moteurs de l’économie, tout en préservant la sécurité du système financier.

S’agissant des antennes régionales de la BEV, celles-ci sont chargées de renforcer l’encadrement des établissements opérant sur leur territoire, de surveiller étroitement l’évolution des taux d’intérêt des dépôts et des prêts, et de mener des inspections régulières ou inopinées. Toute infraction devra être détectée et sanctionnée dans les meilleurs délais, conformément aux prérogatives en vigueur.

La BEV a indiqué qu’elle poursuivra une veille étroite de l’évolution du marché des taux d’intérêt, tout en intensifiant les activités de contrôle et de supervision afin d’assurer la mise en œuvre effective des orientations du gouvernement et du Premier ministre en la matière.

Elle souligne enfin que les établissements de crédit et ses représentations locales devront appliquer avec rigueur les missions qui leur sont assignées et assumer pleinement leur responsabilité devant la loi et le gouverneur de la BEV quant aux résultats obtenus.

VNA/CVN