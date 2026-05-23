Favoriser l’essor de l’entrepreneuriat

Pour booster son économie numérique, le Vietnam lance un modèle novateur d’entreprise individuelle. Entre réforme institutionnelle et révolution technologique, cette nouvelle approche contribuera à stimuler la croissance, l’innovation et la compétitivité nationale.

>> Le modèle de "l’entreprise individuelle", nouveau levier de la stratégie nationale d'entrepreneuriat

Dans le contexte de la mise en œuvre de la Résolution N°57, datée du 22 décembre 2024, du Bureau politique sur le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, le modèle de l’“entreprise individuelle” s’affirme comme une nouvelle dynamique, contribuant à l’élargissement de la base entrepreneuriale et à l’essor de l’économie numérique au Vietnam.

Photo ; CTV/CVN

L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indé-pendantes. C’est une forme juridique encadrée par la loi et dédiée à un entrepreneur désirant se lancer seul, sans devoir passer par la création d’une personne morale (une entité comme une entreprise). C’est la spécificité majeure d’une entreprise individuelle et son unicité pour l’entrepreneuriat.

Dans un contexte où le Vietnam accélère la réforme des procédures administratives, réduit les conditions d’accès au marché et encourage l’entrepreneuriat innovant, un nouveau modèle suscite de grands espoirs : celui de l’“entreprise d’une seule personne”. Ce concept figure désormais dans la Stratégie nationale de start-up inno-vantes.

Des “licornes à une personne”

Sans grand bureau, sans structure lourde, avec simplement un ordinateur et une connexion Internet, de plus en plus de jeunes lancent aujourd’hui leur propre activité. Pour la première fois, le gouvernement propose d’expérimenter ce modèle, où une seule personne peut gérer l’ensemble des opérations d’une entreprise grâce aux plateformes numériques. Au-delà d’une tendance, il s’agit d’une véritable stratégie. L’objectif est de faire émerger des millions d’entreprises, dont certaines start-up capables de devenir de futures “licornes” technologiques. Mais pour que ce modèle fonctionne pleinement, un élément clé reste à renforcer : la réforme institutionnelle.

Une orientation notable de la Stratégie nationale sur l’entrepreneuriat innovant récemment promulguée prévoit que le gouvernement étudiera et élaborera une politique pilote relative au modèle de l’“entreprise individuelle”. Cette nouvelle approche devrait contribuer à stimuler la croissance économique, l’innovation et le renforcement de la compétitivité nationale.

Au dire d’experts, au Vietnam, les ménages commerciaux individuels représentent encore une part importante de l’économie nationale, mais restent limités en termes de capacité d’expansion et d’intégration dans les chaînes de valeur modernes. Dans ce contexte, le développement du modèle d’“entreprise individuelle” est attendu comme une forme d’activité plus transparente et plus flexible.

Pour le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Hoàng Minh, ce modèle constitue une illustration concrète du mouvement d’entrepreneuriat de masse dans le nouveau contexte. Les technologies numériques permettent désormais à un individu de créer une entreprise, de gérer ses coûts, de remplir ses obligations fiscales et d’opérer ses activités via des plateformes digitales. Ce modèle constitue également l’un des piliers susceptibles de soutenir la croissance de l’économie numérique.

Selon Pham Duc Nghiêp, vice-directeur de l’Autorité des start-up et des entreprises technologiques relevant du ministère des Sciences et des Technologies, une économie dynamique se caractérise généralement par un ratio d’environ 30 habitants par entreprise ; au-delà de 60 habitants par entreprise, les risques de chômage augmentent. Or, au Vietnam, ce ratio dépasse actuellement 100 habitants par entreprise, d’où l’importance de promouvoir le modèle d’entreprise individuelle afin d’accroître le nombre de sociétés, de créer des emplois et de valoriser le potentiel créatif des individus dans l’économie numérique.

Atout numérique et gestion simplifiée

De son côté, le Professeur associé et Docteur Nguyên Van Minh, directeur de l’Institut de formation et de conseils en entreprise de l’Ecole supérieure de commerce extérieur, souligne que la révolution technologique, notamment dans les domaines du numérique et de l’intelligence artificielle (IA), transforme profondément les produits, les services, les modes de commercialisation et les modèles économiques.

À l’échelle mondiale, l’émergence de “licornes individuelles” - des entreprises estimées à plus d’un milliard de dollars opérées par une seule personne grâce à l’automatisation et à l’IA - illustre cette tendance.

Selon M. Minh, les entreprises nationales qui tardent à s’adapter et restent ancrées dans des modèles traditionnels risquent d’être marginalisées. Déjà, au Vietnam, un nombre croissant d’individus exercent de manière indépendante dans des secteurs tels que le conseil, le design ou la technologie, selon des modèles proches de l’entreprise individuelle. Le développement de ce modèle permettrait non seulement de formaliser ces activités, mais aussi de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs, plus flexibles, créatifs et capables de maîtriser rapidement les technologies émergentes.

D’après le ministère des Sciences et des Technologies, l’objectif à moyen terme est de voir émerger environ un million d’“entreprises individuelles”, appelées à devenir l’un des piliers du mouvement national de l’entrepreneuriat et du développement de l’économie numérique. Ce modèle est également envisagé comme une évolution progressive des ménages commerciaux traditionnels vers des structures plus transparentes, professionnelles et évolutives.

Parallèlement, la transformation numérique de l’administration et des services publics crée un environnement favorable à l’initiative individuelle. Les procédures d’enregistrement des entreprises, de déclaration fiscale et de dépôt des dossiers en ligne sont de plus en plus simplifiées, réduisant les coûts de conformité et facilitant l’accès au marché.

Thê Linh/CVN



