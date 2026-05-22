Approfondissement de la coopération entre le Vietnam et l’Afrique

Le Groupe des ambassadeurs africains au Vietnam a organisé solennellement, dans la soirée du 22 mai à Hanoï, une cérémonie marquant le 63 e anniversaire de la Journée de l’Afrique (25 mai 1963 - 25 mai 2026).

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Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors de l’événement, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Anh Tuân, a adressé ses chaleureuses félicitations aux gouvernements et aux peuples des pays africains.

Évoquant les liens historiques entre les deux parties, il a souligné que le Vietnam et l’Afrique entretiennent des relations profondes, établies dès les années 1920 par le Président Hô Chi Minh et des révolutionnaires africains. Forts de cette solidarité traditionnelle, les deux parties ont toujours été côte à côte dans les grandes étapes de leur histoire, depuis les luttes pour l’indépendance jusqu’au processus actuel de développement national.

Selon le vice-ministre, l’année 2025 a marqué des avancées importantes, avec notamment les premières visites en Afrique du président du Vietnam, du président de l’Assemblée nationale vietnamienne et du Premier ministre vietnamien. Sur le plan économique, les échanges commerciaux ont progressé de 27% par rapport à 2024, tandis qu’un nombre croissant de grandes entreprises vietnamiennes manifestent leur intérêt pour des investissements durables sur le continent africain.

Lê Anh Tuân a réaffirmé la volonté du Vietnam d’approfondir sa coopération avec l’Afrique aux niveaux bilatéral, multilatéral et interrégional, tout en contribuant concrètement à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

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Fort de quarante années de réformes, le Vietnam est prêt à élargir sa coopération avec les pays africains dans des domaines tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire, les sciences et technologies, les télécommunications ou encore la transformation numérique.

Le vice-ministre a également affirmé que le Vietnam continuera de jouer un rôle de passerelle entre l’Asie, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique.

Au nom des pays africains, l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, également chef du Groupe des ambassadeurs africains, a rappelé que la Journée de l’Afrique commémore la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963 et célèbre l’esprit de solidarité du continent.

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Selon l’ambassadeur, l’Union africaine a proclamé l’année 2026 « Assurer la disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 », afin de répondre aux défis liés au changement climatique et à la santé publique.

Jamale Chouaibi a également mis en avant les efforts d’intégration économique du continent à travers la Zone de libre-échange continentale africaine, considérée comme une avancée majeure susceptible de porter l’économie africaine à 29.000 milliards de dollars d’ici 2050.

L’ambassadeur marocain a salué les relations entre l’Afrique et le Vietnam, qu’il a qualifiées de fondées sur le respect mutuel et porteuses d’importantes perspectives de coopération. Selon lui, les succès du Vietnam dans la réduction de la pauvreté, le développement industriel et la modernisation agricole constituent des expériences précieuses pour les pays africains.

Dans le cadre de cette célébration, huit missions diplomatiques africaines à Hanoï - représentant notamment l’Algérie, l’Angola, l’Égypte, la Libye, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria et l’Afrique du Sud - ont proposé un espace culturel mettant à l’honneur la diversité du continent africain à travers sa gastronomie, ses boissons traditionnelles et sa musique.

VNA/CVN