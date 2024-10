Une destination touristique attrayante

>> La capitale vietnamienne à travers les images

>> Soixante-dix ans après sa libération, Hanoï a connu un fort développement

Le tourisme culturel a été identifié comme un pilier du développement durable, contribuant à accroître l’attrait de la ville auprès des voyageurs vietnamiens et étrangers. Le président de l’Association vietnamienne du tourisme, Vu Thê Binh, a souligné que le tourisme culturel était considéré comme un produit phare des pays en développement, attirant de nombreux visiteurs internationaux.

Ce qui les séduit, c’est l’identité culturelle d’un pays, exprimée à travers ses produits touristiques. Les touristes internationaux sont souvent en quête d’expériences uniques et de découverte avec la culture locale.

Potentiel touristique

La capitale compte près de 6.000 vestiges et plus de 1.300 villages de métiers, en plus de nombreux sites touristiques. Ce patrimoine constitue un atout majeur pour le développement du tourisme et l’attraction des visiteurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Elle réunit tous les éléments nécessaires pour devenir une destination phare du tourisme culturel.

Lors de la conférence “Hanoï - destination touristique culturelle et historique”, organisée dans le cadre du Festival du tourisme de Hanoï 2024, Lê Hông Thái, directeur de l’agence de voyages Hanoitourist, a indiqué qu’en plus de ses ressources naturelles, la ville possédait un patrimoine humain remarquable, propice au développement du voyage culturel et historique, des villages de métiers et du tourisme spirituel. Les visiteurs choisissent la capitale en raison de ses valeurs culturelles, historiques et naturelles.

La plupart des sites touristiques reconnus sont liés au patrimoine culturel de la ville, comme Bát Tràng, célèbre pour son artisanat de la céramique, ou encore le temple de Sóc, classé site national, associé à la fête de Gióng, inscrite en 2010 par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Économie nocturne

La création de nombreux pro-duits touristiques nocturnes contribue à enrichir l’offre touristique de la capitale. Début 2024, le Service du tourisme de Hanoï a lancé 15 circuits nocturnes, dont des visites au Temple de la Littérature, au site historique de la maison centrale de Hoa Lò, à la cité impériale de Thang Long, et au Musée de la littérature du Vietnam.

Ces destinations attirent un nombre croissant de visiteurs, renforçant ainsi l’attrait touristique de Hanoï et contribuant à accueillir des millions de touristes chaque année. “La visite nocturne du Temple de la Littérature est en phase de test et suscite déjà l’intérêt et l’enthousiasme des voyageurs”, a expliqué Lê Xuân Kiêu, directeur du Centre d’activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature.

Vu Van Tuyên, directeur général de l’agence de voyages Travelogy Vietnam, a confirmé que les visites nocturnes étaient en train de devenir un produit touristique innovant et unique pour la ville. Parmi les circuits nocturnes les plus populaires figurent le “Décodage de la Cité impériale de Thang Long”, “L’essence de l’éducation” ou encore “Ngoc Son - Nuit mystérieuse”.

Hanoï a récemment mis en place le circuit touristique Thanh Oai - Ung Hoà - My Ðuc sous le thème “La route patrimoniale de Nam Thang Long”, ainsi que des destinations de tourisme communautaire à Ba Vì, intégrant les valeurs culturelles traditionnelles des villages médicinaux des Dao. Ces produits touristiques contribuent à attirer les visiteurs et à promouvoir l’économie nocturne de la capitale.

“Le tourisme culturel nécessite des ressources humaines qualifiées pour bien transmettre les valeurs locales et offrir aux visiteurs des expériences enrichissantes. Il est essentiel de développer des itinéraires diversifiés afin de renforcer l’expérience des touristes”, a ajouté Phùng Quang Thang, vice-président de l’Association vietnamienne du tourisme.

Innovation numérique

Les voyageurs recherchent des circuits originaux, des découvertes historiques et des expériences authentiques de la culture locale, incluant l’artisanat et la gastronomie. Les experts recommandent de développer l’accès gratuit au wifi, d’utiliser les technologies de l’information pour créer des circuits touristiques interactifs en 3D et des expériences de réalité virtuelle, d’introduire des QR codes et d’installer des panneaux explicatifs aux abords des monuments.

L’application Outting, lancée pour promouvoir le patrimoine à travers des jeux interactifs, permet aux touristes d’explorer les monuments de manière ludique. Les jeux, intégrés à l’application, sont conçus pour être simples et sans nécessiter l’aide d’un guide touristique. À chaque étape, les touristes reçoivent des informations sur le patrimoine, accomplissent des tâches et des défis, et peuvent accumuler des points.

Des programmes populaires, tels que la visite de l’ancien village de Ðuong Lâm ou le Food Tour du Vieux quartier de Hanoï, intégrant des jeux mobiles, redynamisent les produits touristiques traditionnels.

“Le développement du tourisme associé à la préservation des valeurs culturelles est essentiel. La culture doit être le fondement de la promotion touristique, tandis que le développement du tourisme constitue une force motrice pour la préservation du patrimoine”, a conclu Lê Hông Thái, directeur de l’agence de voyages Hanoitourist.

Texte et photos : Mai Huong - Dinh Thuân/CVN