Les entreprises du Nord intensifient le déploiement du solaire en toiture

Chaque jour, au démarrage des lignes de production, le système solaire en toiture de l'usine - d'une capacité supérieure à 11 MWc (mégawatt-crête) - commence à produire de l'électricité, permettant à l'entreprise d'économiser environ 100 millions de dôngs par jour sur ses coûts énergétiques.

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Photo : Quang Hung/CVN

Vers 6 heures du matin, les panneaux solaires installés sur le toit de l'usine FLAT Vietnam, située dans la zone industrielle DEEP C, commencent à générer de l'électricité. Entre 17 h et 18 h, alors que les ouvriers terminent leur service, la production du système diminue progressivement.

Selon un représentant de FLAT Vietnam, ce cycle de production coïncide étroitement avec les pics de consommation électrique de l'usine. L'entreprise considère l'énergie solaire comme une composante à part entière de sa chaîne de production, et non simplement comme un investissement énergétique.

Lors des journées bien ensoleillées, le système atteint une puissance de pointe supérieure à 9 MW - soit 80 à 85% de sa capacité nominale - couvrant environ un tiers des besoins en électricité de l'usine. En moyenne, l'entreprise économise près de 100 millions de dôngs par jour sur l'électricité achetée au réseau national.

Elle envisage actuellement d'investir dans une capacité supplémentaire de 1,5 MWc en exploitant l'espace restant sur la toiture.

FLAT Vietnam n'est pas un cas isolé ; de nombreuses autres entreprises de la zone industrielle DEEP C accélèrent leurs investissements à mesure que les politiques relatives au solaire en toiture se précisent.

Dào Van Thuân, responsable électrique de la zone industrielle DEEP C, a indiqué qu'avant 2025, le complexe disposait d'une capacité solaire en toiture opérationnelle d'environ 5,38 MWc. Rien que cette année, les entreprises prévoient d'ajouter 6,2 MWc supplémentaires. En l'espace de trois mois seulement - d'avril à juin -, la capacité solaire totale du site a bondi de plus de 70%. Selon lui, les entreprises perçoivent de plus en plus l'énergie solaire non seulement comme un moyen de réduire leurs factures d'électricité, mais aussi comme un levier pour répondre aux exigences de réduction des émissions imposées par les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Cette tendance dépasse le cadre des zones industrielles. Selon la Compagnie générale d'électricité du Nord (EVNNPC), l'entreprise a raccordé environ 8.500 nouveaux clients équipés de systèmes solaires en toiture, pour une capacité cumulée de près de 395 MW, au cours du premier semestre de l'année ; ces chiffres ont largement dépassé les objectifs initiaux, tant en nombre de clients qu'en capacité. Fin juin, l'EVNNPC desservait plus de 10.000 clients, représentant une capacité totale supérieure à 718 MW.

Alors que l'énergie solaire était auparavant principalement adoptée par les grandes entreprises, ce modèle s'est désormais étendu aux ménages, aux écoles, aux établissements de santé et aux bureaux administratifs.

Photo : VNA/CVN

À Hai Phong - localité en tête du développement du solaire en toiture dans le Nord, 967 clients avaient installé des systèmes d'une capacité totale d'environ 60 MW à la fin du mois de juin. Le distributeur d'électricité local vise à porter ces chiffres à 1 200 clients et 110 MW de capacité d'ici la fin de l'année.

De nombreuses localités de la province de Quang Ninh promeuvent également activement ce modèle. Dans l’ancien district de Hai Hà, environ 139 clients ont installé des systèmes solaires en toiture, pour une capacité cumulée d'environ 1,6 MW. Un représentant de l’électricité de Hai Hà a indiqué que l'entreprise collaborait avec les autorités locales pour évaluer les besoins spécifiques de chaque ménage, école et centre médical, plutôt que d'appliquer une approche uniforme. L'ampleur de l'investissement est déterminée en fonction de la surface de toiture, des habitudes de consommation d'électricité et de la capacité du réseau à accueillir ces systèmes.

Il est estimé que pour les ménages consommant entre 800 et 1.200 kWh par mois, le délai de récupération de l'investissement est d'environ 5 à 5,5 ans. Les ménages ayant une consommation d'électricité élevée en journée peuvent obtenir un retour sur investissement plus rapide. À Mong Cai, le secteur de l'électricité collabore avec le Comité populaire provincial pour installer des systèmes solaires en toiture sur des écoles, des centres de santé et des sièges d'organismes publics. Selon le plan établi, les écoles inscrites doivent achever l'installation avant le 30 août afin que les systèmes soient opérationnels pour la rentrée scolaire.

Selon l'EVNNPC, la croissance du marché est portée par plusieurs facteurs. Suite à la promulgation du Décret N°58/2025 relatif au développement de l'énergie solaire en toiture destinée à l'autoconsommation - parallèlement aux directives du Premier ministre sur les économies d'électricité et le développement du solaire -, le cadre juridique de ce secteur s'est clarifié. Parallèlement, le coût des équipements a baissé, la technologie a progressé et la sensibilisation des entreprises et du grand public aux avantages de l'énergie solaire s'est accrue.

Une autre évolution notable réside dans l'implication croissante des autorités locales. L’EVNNPC signale que toutes les provinces et villes relevant de sa juridiction ont élaboré des plans ou des directives pour le développement du solaire en toiture. Il convient de souligner que 15 localités ont fixé des objectifs spécifiques pour les bâtiments publics et les ménages, nombre d'entre elles attribuant des quotas jusqu'au niveau de la commune ou du quartier, voire à des regroupements spécifiques d'écoles et d'établissements de santé.

Certaines localités étudient également des mécanismes de soutien tels que le crédit vert, des mesures incitatives, des procédures d'investissement simplifiées et un traitement accéléré des demandes. Dans la province de Nghê An (Centre), par exemple, le Fonds provincial de protection de l'environnement propose des prêts à un taux préférentiel de 1,5% par an pour des projets environnementaux, y compris ceux liés aux énergies propres.

Malgré une croissance rapide, l'énergie solaire en toiture ne peut pas encore se substituer totalement au réseau national. En réalité, la production d'électricité dépend des conditions météorologiques et répond principalement à la demande diurne ; la nuit ou lors des journées peu ensoleillées, le réseau national doit toujours couvrir la majeure partie des besoins de consommation.

Par conséquent, les experts estiment qu'une évaluation précise de l'ampleur de l'investissement et des besoins en électricité de chaque client constitue le facteur déterminant de la rentabilité économique.

En outre, l'expansion de ce modèle doit s'accompagner d'une simplification des procédures relatives à la construction et à la sécurité incendie, ainsi qu'à la gestion opérationnelle du système électrique.

Nguyên Tùng/CVN