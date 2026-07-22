Hanoï, une ville où l'hospitalité et l'excellence culinaire façonnent un attrait intemporel

Bien plus qu'une capitale riche d'un patrimoine millénaire ou qu'une métropole asiatique au charme singulier, Hanoï s'impose aujourd'hui comme une destination incontournable sur la carte mondiale du tourisme grâce à des atouts uniques : l'accueil chaleureux de sa population, la qualité de ses services et une tradition culinaire façonnée par plus de mille ans d'histoire.

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Photo : VNA/CVN

La capitale vietnamienne vient d'être classée deuxième parmi les dix villes offrant le service à la clientèle le plus chaleureux au monde, selon le dernier classement publié par la plateforme britannique de commerce et de services financiers MoneySuperMarket. Cette étude repose sur l'analyse de plus de 100.000 avis de voyageurs concernant des restaurants, sites touristiques, établissements de loisirs et expériences proposées dans 107 villes à travers le monde.

Avec 58,6 % d'évaluations positives, Hanoï se place juste derrière Édimbourg et devant des destinations de renommée internationale telles que Liverpool, Paris, Dublin, Montréal ou Vienne. Elle est également la seule représentante de l'Asie du Sud-Est à figurer dans ce classement.

Selon MoneySuperMarket, cette reconnaissance ne s'explique pas uniquement par la qualité des prestations touristiques, mais aussi par les valeurs profondément ancrées dans la société hanoïenne : l'esprit communautaire, la convivialité et la disponibilité des habitants à venir spontanément en aide aux visiteurs. Autant de qualités qui contribuent à offrir une expérience authentique et rassurante dès les premiers instants du séjour.

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À Hanoï, le souvenir que gardent les voyageurs ne se limite pas aux monuments ou aux hôtels. Il se construit aussi à travers une multitude de gestes du quotidien : un vendeur qui prend le temps d'expliquer la manière de déguster une spécialité locale, un restaurateur fier de raconter l'histoire d'un plat traditionnel, ou encore un passant qui accompagne volontiers un visiteur égaré. Ici, l'hospitalité ne relève pas d'une stratégie touristique ; elle fait partie intégrante de l'identité de la ville.

Si cette hospitalité incite les voyageurs à prolonger leur séjour, la gastronomie constitue, elle, l'une des principales raisons qui les poussent à revenir.

Aux yeux des experts du Guide Michelin, le Vieux Quartier de Hanoï demeure le véritable «cœur de l'âme culinaire du Vietnam». Depuis plus d'un millénaire, ce quartier historique constitue le centre des échanges commerciaux de l'ancienne Thang Long. Marchands venus de toutes les régions du Vietnam, mais aussi de Chine et d'autres contrées d'Asie, y ont apporté ingrédients, techniques culinaires et savoir-faire qui, au fil des siècles, ont été assimilés, transformés puis réinventés par les Vietnamiens.

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Cette histoire reste inscrite jusque dans les noms des rues. Hàng Bac rappelle les anciens orfèvres, Thuôc Bac les boutiques de médecine traditionnelle, Hàng Thiêc les artisans du métal et Hàng Chiêu les marchands de nattes en jonc. Si ces métiers ont, pour la plupart, disparu, leurs rues sont aujourd'hui devenues des adresses gastronomiques emblématiques où chaque spécialité raconte une page de l'histoire de la capitale.

Les historiens de la gastronomie soulignent que cette intense activité commerciale a largement favorisé l'émergence d'une cuisine originale. Les nouilles introduites par les communautés chinoises, les influences françaises apparues à la fin du XIXe siècle ainsi que les produits du terroir vietnamien se sont progressivement mêlés pour donner naissance à une identité culinaire unique. Le pho en est sans doute l'exemple le plus emblématique : il associe des techniques venues d'ailleurs, des ingrédients locaux et un héritage culinaire français dans une création devenue l'un des symboles gastronomiques du Vietnam.

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Tout en préservant ses traditions, Hanoï continue également d'innover. Une nouvelle génération de chefs revisite les produits emblématiques du terroir, tels que le maïs, l'anguille, les herbes aromatiques ou les épices locales, afin de proposer une cuisine contemporaine capable de séduire les palais internationaux. Leur démarche ne consiste pas à rompre avec le patrimoine culinaire vietnamien, mais à le sublimer tout en restant fidèle à ses racines.

Cette coexistence harmonieuse entre tradition et modernité constitue l'une des plus grandes forces de la capitale. Les établissements familiaux, qui perpétuent depuis plusieurs décennies les mêmes recettes transmises de génération en génération, côtoient désormais des restaurants créatifs qui racontent la cuisine vietnamienne avec un langage contemporain. Ensemble, ils illustrent la vitalité d'une scène gastronomique en constante évolution sans jamais renier son identité.

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La reconnaissance accordée par MoneySuperMarket pour la qualité de l'accueil, conjuguée aux distinctions du Guide Michelin et aux excellents classements internationaux consacrant la gastronomie hanoïenne, confirme que l'attrait de Hanoï repose sur une combinaison harmonieuse de valeurs humaines, culturelles et culinaires.

Pour de nombreux visiteurs étrangers, Hanoï n'est pas seulement une destination où l'on découvre des monuments ou où l'on déguste une cuisine réputée. C'est une ville où chaque rencontre, chaque ruelle du Vieux Quartier et chaque repas racontent une histoire, celle d'une capitale qui a su préserver son authenticité tout en s'ouvrant au monde. C'est cette alliance entre hospitalité, histoire et art de vivre qui fait aujourd'hui de Hanoï une destination que l'on ne se contente pas de visiter, mais que l'on souhaite retrouver.

Xuân Hoàng/CVN