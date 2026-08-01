La chaleur de l’accueil hanoïen saluée à l’échelle mondiale

Hanoï se hisse à la 2 e place du classement mondial des villes offrant le service client le plus convivial, établi par MoneySuperMarket. Une reconnaissance qui reflète les progrès constants de la capitale vietnamienne en matière d’accueil et de qualité des services.

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La ville de Hanoï renforce son rayonnement touristique international en se hissant à la 2e place du classement des “Dix villes au service client le plus convivial au monde”, établi par la plateforme britannique de comparaison de prix et de services financiers MoneySuperMarket. Hanoï est par ailleurs la seule représentante de l’Asie du Sud-Est à figurer dans ce Top 10.

Ce classement a été établi sur la base de l’analyse de plus de 100.000 avis de consommateurs portant sur divers établissements - restaurants, sites touristiques, lieux de divertissement et activités de loisirs - répartis dans 107 métropoles à travers le monde.

“Hanoï, au Vietnam, se classe juste derrière Édimbourg (Écosse) avec 58,6% des avis mentionnant la gentillesse du personnel et la qualité du service. Cette chaleur humaine s’explique en grande partie par une culture communautaire et d’harmonie sociale profondément enracinée au Vietnam, riche d’une longue tradition d’hospitalité”, précise MoneySuperMarket sur son site web.

Cette nouvelle distinction s’ajoute aux nombreux succès enregistrés par le tourisme hanoïen en 2026. Elle témoigne des efforts déployés pour améliorer la qualité des prestations, enrichir l’expérience des visiteurs et renforcer l’image d’une destination moderne, accueillante et professionnelle.

Efforts constants

Le tourisme hanoïen poursuit sa forte croissance, tant en nombre de visiteurs qu’en recettes. Au cours du premier semestre 2026, la capitale a accueilli environ 18,01 millions de visiteurs, soit une progression de 15,7% par rapport à la même période de 2025. Parmi eux, 4,64 millions étaient des touristes internationaux (+26,8%), tandis que le nombre de visiteurs nationaux est estimé à 13,37 millions.

Le 7 juillet, Hanoï a officiellement franchi le cap du cinq millionième touriste international de l’année. Cet événement illustre la forte dynamique du secteur et confirme la place stratégique de la ville sur la scène touristique mondiale. Cette cinq millionième visiteuse était Mme Piñas Maria Del Mar, de nationalité espagnole, à la tête d’un groupe de 19 touristes effectuant un circuit de 16 jours à la découverte du Vietnam.

La forte hausse de la fréquentation a généré des recettes touristiques estimées à près de 74.230 milliards de dôngs, en hausse de 19,1% sur un an. Ces résultats traduisent l’efficacité des stratégies de diversification de l’offre touristique, d’amélioration des services et d’incitation à la consommation des visiteurs. Le taux moyen d’occupation des établissements hôteliers a atteint 65,64%, poursuivant une progression régulière.

À la fin du mois de mai 2026, Hanoï comptait 3.761 établissements d’hébergement totalisant plus de 71.000 chambres. Le parc hôtelier comprend notamment 28 hôtels et résidences hôtelières cinq étoiles ainsi que 16 établissements quatre étoiles. La ville recense également 61 établissements de restauration, de commerce et de loisirs répondant aux normes d’accueil des touristes.

Au-delà du développement des infrastructures, Hanoï investit dans la formation de ses professionnels du tourisme. La ville compte actuellement 2.003 entreprises de voyages internationaux et plus de 7.300 guides touristi-ques internationaux agréés. Le Service municipal du tourisme organise régulièrement des formations de perfectionnement à l’intention de centaines de professionnels afin d’améliorer la qualité des prestations.

Reconnaissance internationale

Ces efforts conjoints en matière d’infrastructures, d’offre touristique et de formation des ressources humaines expliquent en grande partie la reconnaissance internationale dont bénéficie aujourd’hui Hanoï.

En 2026, la plateforme de voyage TripAdvisor a classé Hanoï 2e destination préférée d’Asie dans la catégorie Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026.

Cette année encore, le magazine Condé Nast Traveler a de nouveau cité Hanoï dans sa liste des 50 plus belles villes du monde, saluant l’harmonie entre son architecture ancienne et moderne, son réseau de lacs, ses espaces verts ainsi que la richesse de sa vie culturelle, autant d’éléments qui forgent l’identité unique de la capitale.

La présence continue de Hanoï dans ces classements internationaux témoigne du renforcement constant de son attractivité sur le marché touristique mondial. Elle est le fruit d’investissements soutenus dans la qualité des produits et des services, la promotion de la destination et la construction d’une image de capitale sûre, moderne et riche de son identité culturelle.

Forte de sa tradition d’hospitalité, d’un réseau de services en constante modernisation et de la reconnaissance de nombreuses institutions internationales, Hanoï poursuit son ambition de s’imposer comme l’une des grandes destinations touristiques d’Asie, tout en contribuant davantage au développement économique de la capitale.

Dix villes au service client le plus convivial au monde Fondée en 1993, MoneySuperMarket est l’une des principales plateformes britanniques de comparaison de prix, spécialisée dans les domaines de l’assurance, de la finance, de l’énergie et des télécommunications. Outre ses services de comparaison, l’entreprise réalise régulièrement des études et publie des classements fondés sur l’analyse des avis publiés en ligne. Cette année, dans son classement des “Dix villes au service client le plus convivial au monde”, Édimbourg (Écosse, Royaume-Uni) occupe la première place avec un taux d’avis positifs de 59%, devant Hanoï (58,6%) et Liverpool (58,3%). Le Top 10 comprend également Paris (57,5%), Dublin (57,3%), Montréal (56,8%), Vienne (55,6%), Abou Dhabi (55,3%), Birmingham (54,2%) et Bristol (53,7%).

Texte : Linh Thao/CVN

Photos : VNA/CVN