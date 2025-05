Une œuvre artistique en l'honneur de la Semaine du tourisme de Ninh Binh 2025

>> Ninh Binh organisera la Semaine touristique "Couleur dorée de Tam Côc - Tràng An"

>> Ouverture de la Semaine touristique "Couleur dorée de Tam Côc - Tràng An" 2023

>> La fresque de "carpe se transformant en dragons en franchissant la porte" de Tam Côc

Photo : ND/CVN

En écho de la Semaine du tourisme de Ninh Binh 2025, l'œuvre artistique "Poisson-carpe franchissant la porte du dragon" dans des rizières de Tam Côc, commune de Ninh Hai, ville de Hoa Lu, a été dévoilée au public.

Réalisée sur une surface de près de 10.000 m², la peinture illustre l’esprit de persévérance et de dépassement de soi pour atteindre le succès, tout en symbolisant l’ambition de Ninh Binh d’élever la ville patrimoniale de Hoa Lu vers de nouveaux sommets : une cité patrimoniale millénaire.

Cette œuvre rend également hommage aux valeurs culturelles et spirituelles de l’ancienne capitale Hoa Lu, terre de légendes et de héros. Elle célèbre les agriculteurs qui, au-delà de la culture du riz, font preuve de créativité artistique, enrichissant ainsi la vie culturelle locale et mettant en valeur le potentiel touristique et patrimonial de la région.

L’édition 2025 de cette peinture champêtre se distingue par des détails complexes et une palette de couleurs subtilement entrelacée, exigeant une plantation rigoureuse, un entretien précis et des ajustements constants.

Photo : ND/CVN

"Bien que cette peinture soit réalisée chaque année, elle m’offre à chaque fois une nouvelle expérience, singulière et fascinante. Depuis une barque longeant la rivière, on peut admirer les rizières virant au jaune éclatant, avec cette immense image qui se dessine nettement. C’est un tableau naturel splendide, paisible et poétique. Les habitants, eux, sont chaleureux, simples et accueillants. Après cette visite, je partagerai ces magnifiques images de Ninh Binh avec ma famille et mes amis", confie Vu Tuân Anh, venu de Hanoï.

Pour obtenir une telle œuvre, le comité de gestion du site touristique Tam Côc - Bich Dông a préparé ce projet dès l’année précédente : de la conception du dessin à sa modélisation numérique, en passant par sa transposition sur le terrain avec une précision millimétrée.

Dès le début de l’année 2025, les autorités locales ont étroitement collaboré avec les agriculteurs afin de lancer à temps la plantation selon le calendrier agricole.

Le riz utilisé cette année est une variété appelée Thai Xuyên, réputée pour sa robustesse et sa bonne résistance aux maladies, parfaitement adaptée aux conditions pédoclimatiques locales.

Bùi Thi Nhai, responsable de l’aménagement paysager du site Tam Côc - Bich Dông, explique : "Pour créer une peinture aussi réussie, nous avons dû étudier minutieusement la variété de riz, le calendrier, ainsi que les techniques de plantation les plus adaptées aux conditions climatiques".

Cependant, les conditions météorologiques inhabituelles de cette année ont rendu l’entretien de l’œuvre plus complexe, nécessitant un suivi rigoureux, semaine après semaine, afin d’appliquer les bonnes techniques agricoles et de prévenir les maladies.

Photo : ND/CVN

Le choix assumé de méthodes agricoles traditionnelles vise à maintenir un équilibre entre production rizicole et valorisation touristique durable, en harmonie avec la nature, tout en honorant l’agriculture vietnamienne.

Située au sein du complexe paysager de Tràng An classé au patrimoine mondial, la rizière de Tam Côc s’étend sur plus de 18 ha, serpentant le long de la rivière Ngô Dông. Elle figure parmi les cinq plus belles rizières du Vietnam.

Tirant parti de cet atout, la province de Ninh Binh a su exploiter ces dernières années les éléments de la culture traditionnelle pour séduire les visiteurs. L’État, les entreprises et les habitants se sont unis pour réaliser, à travers les rizières, des œuvres inspirées du folklore vietnamien, telles que "Le drapeau de la fête", "Carpe contemplant la lune" ou encore "Le jeune berger jouant de la flûte".

L’œuvre monumentale de cette année se situe près de la grotte Hai, dans la zone de Tam Côc.

La peinture de la "Carpe franchissant la porte du dragon" constitue sans aucun doute un point d'orgue de la Semaine du tourisme de Ninh Binh 2025. Elle promet d’être un produit touristique emblématique, prêt à accueillir les visiteurs nationaux et internationaux. Par son originalité, elle contribue activement à stimuler le tourisme, promouvoir la richesse culturelle régionale et affirmer la marque touristique de Ninh Binh comme une destination incontournable.

Lua Trinh/CVN