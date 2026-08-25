Agoda dévoile les destinations phares pour les vacances de la Fête nationale

La province de Dà Nang (Centre) arrive en tête du classement national, tandis que Bangkok domine la liste internationale des destinations les plus recherchées par les voyageurs vietnamiens pour les prochaines vacances.

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La plateforme de voyage numérique Agoda a dévoilé les destinations nationales et internationales les plus prisées des voyageurs vietnamiens pour les vacances de la Fête nationale (2 septembre), en se basant sur les recherches d’hébergement effectuées sur le site entre le 1er mai et le 31 juillet 2026, pour des séjours prévus du 28 août au 2 septembre 2026.

Photo : Agoda/CVN

Les voyageurs vietnamiens bénéficieront d’une pause de cinq jours, du 29 août au 2 septembre, à l’occasion de la Fête nationale de cette année, ce qui leur offrira une belle opportunité de planifier des séjours au Vietnam ou de voyager à l’étranger.

Tombant vers la fin de l’été, ce congé de cinq jours constitue pour eux l’une des dernières occasions de la saison de se détendre en bord de mer ou de découvrir des destinations plus fraîches avant l’arrivée de l’automne.

Les destinations côtières en tête des recherches nationales

D’après les recherches d’hébergement, Dà Nang et Nha Trang occupent les deux premières places, tandis que Vung Tàu, Phan Thiêt, l’île de Phu Quôc et la baie de Ha Long se classent respectivement quatrième, sixième, neuvième et dixième.

Les destinations côtières et insulaires occupent six des dix premières places du classement des destinations nationales les plus recherchées, offrant aux voyageurs un éventail d’options pour un séjour en bord de mer durant ces cinq jours de congé.

Dà Lat se classe troisième, s’imposant comme la destination de montagne la mieux positionnée de la liste. Réputée pour son climat plus frais, ses paysages magnifiques et son atmosphère détendue, la ville constitue une alternative pour les voyageurs en quête de fraîcheur à la fin de l’été.

Hô Chi Minh-Ville et Hanoi occupent respectivement la cinquième et la septième place, confirmant que les grandes destinations urbaines restent des choix privilégiés pour les vacances des voyageurs. Ces villes offrent une vaste gamme d’expériences culinaires, de shopping, de divertissements et d’activités culturelles à ceux qui souhaitent explorer des lieux proches de chez eux durant ce long congé.

Huê complète ce classement à la huitième place, apportant une dimension patrimoniale à la sélection. Abritant l’ensemble de monuments de Huê inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ancienne capitale impériale propose aux visiteurs un mélange d’histoire, d’architecture et d’expériences culturelles.

À l’occasion de la Fête nationale de cette année, la ville de Huê accueillera le "Huê Wonderverse Music Fest 2026" du 30 août au 1er septembre, proposant des concerts de musique contemporaine et des événements culturels dans un cadre historique.

"Les données de recherche d’Agoda montrent que les voyageurs vietnamiens envisagent une grande variété de destinations pour la fête nationale, allant des zones côtières, montagneuses et urbaines du Vietnam jusqu’aux destinations prisées à travers l’Asie", a déclaré Vu Ngoc Lâm, directeur national d’Agoda pour le Vietnam.

"Avec cinq jours de congé consécutifs, les voyageurs bénéficient d’une plus grande flexibilité pour organiser des séjours adaptés à leurs emplois du temps, à leurs budgets et à leurs préférences", a-t-il indiqué.

Les destinations urbaines en tête des recherches internationales

Pour les voyageurs envisageant des destinations au-delà du Vietnam, les villes occupent une place prépondérante dans les recherches internationales liées aux congés de la Fête nationale vietnamienne, représentant neuf des dix destinations les plus recherchées.

Ce classement englobe de grandes métropoles d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Nord-Est, Bali étant la seule destination insulaire à figurer parmi les dix premières.

Bangkok, Singapour et Kuala Lumpur représentent l’Asie du Sud-Est dans ce classement, offrant aux voyageurs un mélange de gastronomie, de shopping, de divertissements et d’expériences culturelles. Plus au nord, Séoul, Tokyo, Taipei, Shanghai et Hong Kong figurent également sur la liste, proposant diverses options de séjours urbains alliant attractions modernes, cuisine locale et sites culturels emblématiques.

Célèbre pour son atmosphère animée et son caractère multiculturel, Osaka complète ce top 10 et constitue une porte d’entrée idéale vers la région du Kansai, permettant aux voyageurs de conjuguer séjour urbain et visites de sites culturels voisins tels que Kyoto et Nara.

VNA/CVN