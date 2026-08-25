Gia Lai : 17 provinces et villes réunies autour du tourisme et de la culture

L’exposition "Espace de tourisme et de culture - Intégration et rayonnement" se déroulera du 5 au 9 septembre 2026 dans la province de Gia Lai.

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L’exposition s’inscrit dans le cadre de l’Année nationale du tourisme - Gia Lai 2026, placée sous le thème "Gia Lai - La grande forêt à la rencontre de la mer bleue".

L’événement réunira 17 provinces et villes : Diên Biên, Thai Nguyên, Phu Tho, Hung Yên, Ninh Binh, Thanh Hoa, Quang Ngai, Dak Lak, Gia Lai, Tay Ninh, Cà Mau, Dông Thap, An Giang, Dà Nang, Huê, Cân Tho et Hô Chi Minh-Ville. Ces localités y présenteront leurs patrimoines culturels, paysages naturels, monuments historiques, festivals, villages de métiers, produits touristiques, spécialités culinaires et produits OCOP (One Commune One Product - À chaque commune son produit). L’exposition permettra ainsi aux localités participantes de renforcer leurs échanges, de promouvoir leurs produits et de stimuler le développement touristique régional et interrégional.

Outre les espaces d’exposition des différentes localités, un espace commun présentera les valeurs emblématiques du patrimoine culturel, naturel et touristique du pays.

L’exposition photographique "Vietnam - Symphonie des patrimoines" mettra en lumière notamment les patrimoines culturels mondiaux du Vietnam reconnus par l’UNESCO, les monuments nationaux spéciaux et les réserves de biosphère mondiales.

L’espace "Vietnam - Villages du bonheur - Meilleures destinations mondiales" présentera les cinq villages distingués par l’ONU Tourisme comme "Best Tourism Villages" : Tân Hoa (Quang Binh), Thai Hai (Thai Nguyen), Trà Quê (Quang Nam), Lô Lô Chai (Hà Giang) et Quynh Son (Lang Son).

Le titre de "Ville touristique propre de l’ASEAN 2026" attribué à Quy Nhon sera également mis en valeur à travers des images et documents, des modèles écologiques, des solutions environnementales durables, des produits verts et des spécialités OCOP.

L’espace "Pont des souvenirs - À la rencontre du monde" présentera des images de grands sites du patrimoine mondial comme Angkor Wat (Cambodge), la Grande Muraille de Chine, le Taj Mahal (Inde), Venise (Italie), la Tour Eiffel (France) ou encore les pyramides de Gizeh (Égypte), offrant ainsi un aperçu de la diversité du patrimoine mondial et des échanges culturels.

La section "Au pays du patrimoine - là où les mains racontent des histoires" présentera des produits artisanaux emblématiques, tandis que l’espace "Voyage au cœur du patrimoine" fournira des informations sur les circuits consacrés aux villages de métiers, les hébergements et les expériences touristiques locales. Des espaces dédiés aux timbres-poste ainsi qu’à la culture du thé et du café seront également proposés.

Enfin, des spectacles de musique traditionnelle et des défilés de costumes ethniques et d’ao dai ponctueront l’événement.

La cérémonie d’ouverture se tiendra le 6 septembre 2026 à 19h30 au Centre de conférences de la province de Gia Lai. Les programmes "Parfums et couleurs du Vietnam", "Gia Lai - Couleurs éclatantes" et le spectacle artistique de rue "Couleurs de la mer" contribueront à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles et l’image du tourisme vietnamien auprès du public.

VNA/CVN