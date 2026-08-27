APEC 2027

Phu Quôc, vers une nouvelle envergure touristique internationale

Phu Quôc accélère le développement de ses infrastructures et de son écosystème de services afin d’accompagner la croissance du tourisme et de se préparer à accueillir la Semaine des dirigeants de l’APEC 2027. L’objectif est d’améliorer la qualité de la destination et de renforcer sa compétitivité sur la scène touristique internationale.

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Photo : VNA/CVN

Selon les données récemment publiées, Phu Quôc, élue troisième plus belle île au monde par Condé Nast Traveler, a accueilli plus de 6,8 millions de visiteurs au cours des sept premiers mois de l’année, soit une hausse de 30,36% sur un an.

Parmi eux, plus de 1,5 million étaient des visiteurs internationaux, en hausse de 53,49%. Les recettes touristiques sont estimées à 36.447 milliards de dôngs. Ces chiffres témoignent de l’attractivité croissante de Phu Quôc et soulignent la nécessité de développer un écosystème de services diversifié, capable de répondre aux attentes des voyageurs à haut pouvoir d’achat et des groupes internationaux.

L’organisation de l’APEC 2027 intervient alors que Phu Quôc accélère ses investissements et la modernisation de ses infrastructures et services touristiques. Outre les équipements destinés à l’événement, de nombreux nouveaux projets contribuent à élargir l’offre et à améliorer la qualité des services.

Cette préparation est jugée nécessaire alors que Phu Quôc se prépare à accueillir des délégations, des hommes d’affaires et des touristes internationaux, tout en répondant à la diversité croissante des besoins des voyageurs vietnamiens. Dans ce contexte, la qualité des infrastructures et des services, ainsi que la croissance de l’écosystème touristique, contribueront à renforcer la compétitivité de la destination.

L’un des axes de développement privilégiés par Phu Quôc est le tourisme MICE (réunions, conférences et expositions). La création de nouveaux centres de conférence et espaces réservés aux événements, accompagnée d’une offre hôtelière et gastronomique, permettra à l’île de mieux accueillir les groupes d’entreprises, les événements de grande envergure et les manifestations internationales.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement au MICE, le développement de l’économie nocturne est également considéré comme un levier permettant d’accroître la valeur de la destination. L’élargissement des activités et des expériences nocturnes offre davantage de choix aux visiteurs et permet de mieux valoriser les services touristiques.

Phu Quôc s’oriente progressivement vers un modèle de destination proposant une diversité d’expériences, permettant aux visiteurs de combiner séjour, gastronomie et loisirs au cours d’un même voyage. Cette approche est également privilégiée par de nombreuses destinations touristiques dans le monde afin d’accroître la valeur des services et les dépenses des visiteurs.

L'événement de l’APEC 2027 est considéré comme une occasion en or pour Phu Quôc de continuer à promouvoir son image et à renforcer sa position sur le marché touristique international. Forte de ses atouts naturels et des investissements engagés dans les infrastructures et les services, l’île dispose de conditions plus favorables pour améliorer la qualité des services et mieux répondre aux besoins des différentes catégories de visiteurs internationaux.

Le développement coordonné des infrastructures et des services permettra à Phu Quôc de diversifier son offre touristique, d’accroître les dépenses des visiteurs et d’optimiser l’exploitation des services. Ces facteurs contribueront également à renforcer la compétitivité de la destination dans son processus d’intégration et de développement du tourisme international.

Vân Anh/CVN