Lâm Dông renforce son attractivité touristique auprès des marchés internationaux

Le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de la province de Lâm Dông, en collaboration avec l’Association provinciale du tourisme, a organisé, le 25 août, une rencontre avec une délégation internationale de "Famtrip" composée de voyagistes et de professionnels du secteur.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cet échange, Nguyên Van Khoa, président de l’Association provinciale du tourisme de Lâm Dông, a souligné que la province disposait d’un écosystème unique, alliant harmonieusement les ressources des hautes terres et les paysages côtiers, offrant ainsi une expérience complète et rare. En particulier, Mui Ne, véritable "capitale des complexes hôteliers", réputée pour ses activités de loisirs balnéaires, demeure un atout majeur pour séduire les visiteurs étrangers.

Organisée dans le cadre du Salon international du voyage de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2026), cette visite de la délégation internationale de Famtrip offre aux acteurs touristiques locaux l’occasion de nouer des contacts, de présenter leurs produits et leurs destinations, et d’élargir leur coopération avec des partenaires internationaux. Le programme visait à présenter le potentiel ainsi que les produits touristiques typiques de Lâm Dông, tout en renforçant les liens avec les marchés touristiques internationaux, notamment celui de la Russie.

Durant deux jours, les membres de la délégation ont parcouru des sites emblématiques tels que le complexe NovaWorld Phan Thiêt, les tours des Cham Pô Sah Inu ainsi que les paysages dunaires de Bau Trang, tout en découvrant la culture de l’ethnie Cham et la route côtière Mui Ne - Hoa Thang.

À l’issue de ces visites de terrain, les membres de la délégation ont salué la diversité des produits touristiques de Lâm Dông, notamment ceux liés aux paysages naturels, à la culture, à l’architecture et aux expériences proposées aux visiteurs. Iurina Irina, représentante de la société Russian Express, a noté une amélioration significative des infrastructures de transport et d'hébergement de la localité. Elle a précisé que la douceur du climat et l'excellence des services font de Mui Ne une destination privilégiée pour les touristes russes, tout en exprimant la volonté de son agence de créer de nouveaux circuits pour répondre à une demande en constante augmentation, contribuant ainsi à attirer davantage de touristes internationaux à Lâm Dông.

Selon Nguyên Linh Vu, directeur adjoint du Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Lâm Dông, ces initiatives de "Famtrip" constituent une action concrète visant à promouvoir les destinations, à présenter les produits et à développer les marchés touristiques. Dans les temps à venir, outre le marché russe, Lâm Dông continuera d’intensifier la promotion et la communication touristiques, ainsi que les liens avec les agences de voyages des principaux marchés tels que la République de Corée, Singapour, l’Inde et les pays nordiques, afin de diversifier les flux de touristes internationaux à destination de la province.

D’après le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Lâm Dông a accueilli environ 900.000 visiteurs internationaux au cours des sept premiers mois de 2026, soit une progression de 15% par rapport à la même période en 2025. Le nombre d’arrivées internationales a également bondi de 18%, atteignant près de 2,9 millions de visiteurs, principalement en provenance des marchés russe, sud-coréen, américain, britannique et chinois.

VNA/CVN