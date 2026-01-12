Un vice-président de l’AN inspecte les préparatifs électoraux à Quang Tri

Dans la matinée du 12 janvier, le vice-président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Quang Phuong, membre du Conseil national électoral, a conduit une délégation dans la province de Quang Tri (Centre) pour inspecter les travaux de préparation des élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président de l’Assemblée nationale a salué la répartition des tâches et la coordination étroite, cohérente et conforme aux réglementations entre le Comité électoral, le Conseil populaire, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Quang Tri et les organismes concernés dans l’organisation des élections.

Il a souligné que le mandat de la XVᵉ législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires du mandat 2021-2026 avait été raccourci et que le scrutin pour la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et les Conseils populaires du mandat 2026-2031 était fixé au 15 mars 2026, soit environ deux mois plus tôt que lors des scrutins précédents.

Par conséquent, les parties concernées doivent renforcer la formation et le perfectionnement des compétences électorales des personnels impliqués.

La province de Quang Tri est appelée à considérer ces élections, comme une mission politique particulièrement importante de l’ensemble du système politique au premier trimestre 2026.

La province doit poursuivre la mise en œuvre rigoureuse des étapes, procédures et formalités prévues par la loi, depuis la période précédant le scrutin jusqu’à l’après-élection.

Quang Tri doit se conformer strictement aux orientations des autorités centrales et accorder une attention particulière aux candidats aux élections législatives désignés par le niveau central.

La province doit également régler en temps voulu les avis et recommandations des citoyens, ainsi que traiter de manière définitive les plaintes et dénonciations liées aux candidats aux élections à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires.

Le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Quang Tri, Hoàng Nam, a indiqué que la province avait pleinement mis en œuvre les documents du Parti et les textes juridiques relatifs aux élections, et publié des plans ainsi que des directives pour guider les localités dans l’organisation des prochaines élections.

À l’issue de la première conférence de concertation, le nombre de candidats aux élections de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale présentés dans la province de Quang Tri a été fixé à dix personnes.

