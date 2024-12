Un samedi d’automne à Hanoï

Que faire ? Marcher le long des rues piétonnes de Hanoï, ouvertes comme un lieu où les Hanoïens, en particulier la jeune génération, viennent pour se rencontrer, échanger et manger. Dans la zone piétonne autour du lac de l’Épée restituée, devenue une destination incontournable de la capitale depuis 2016, ces activités attirent les locaux comme les touristes.

Des jeux folkloriques vietnamiens se déroulent souvent le samedi soir et le dimanche, avec de nombreux enfants. Parmi les jeux populaires figurent : le saut à la corde, le tir à la corde, la capture de carrés mandarins et le coup de pied de volant.

Il suffit de rejoindre la foule pour jouer, et les habitants, très accueillants, vous expliqueront les règles. Il existe de nombreux types de jeux adaptés aussi bien aux enfants qu'aux adultes, ce qui permet d’y emmener vos enfants en toute tranquillité. Ces jeux folkloriques vous offriront une expérience enrichissante et inoubliable, tout en vous permettant d’interagir avec les habitants dans une ambiance très chaleureuse.

Le Vieux quartier de Hanoï est d’ailleurs réputé depuis longtemps pour ses 36 rues, où de nombreux métiers artisanaux se transmettent de génération en génération. Cet endroit reflète les traits caractéristiques d’une ville millénaire. À la tombée de la nuit, les visiteurs se retrouvent immergés dans une ambiance mystérieuse et animée. On peut y faire du shopping, déguster des spécialités gastronomiques ou, tout simplement, boire une bière dans la rue Ta Hiên.

La zone piétonne autour du lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée Restituée) a officiellement ouvert ses portes au public, incluant notamment les rues Hàng Buôm, Ma Mây, Hàng Ngang, Hàng Dào, Luong Ngoc Quyên, Hàng Giây et Dông Xuân, pour ne citer qu’elles. En 2019, on a observé un changement notable : le nombre de touristes a considérablement augmenté. En particulier, riche en activités hebdomadaires, cet endroit constitue un espace idéal pour des échanges culturels entre des gens venus des quatre coins du monde. L’organisation de multiples programmes artistiques, tels que des danses, des spectacles de prestidigitation, des jeux populaires et d’autres expositions, fascine tant les touristes vietnamiens qu’étrangers.

Selon le Comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, la rue piétonne accueille quotidiennement entre 3.000 et 5.000 personnes. Lors d’occasions spéciales, notamment le Têt ou le 30 avril (journée de la libération du Sud et de la réunification nationale), ce chiffre atteint des sommets. Les autorités de l’arrondissement de Tây Hô ont également mis en place une rue piétonne, celle de Trinh Công Son, pour décharger celle de Hoàn Kiêm, mais elle reste bien moins fréquentée que celle du Petit Lac. Les touristes étrangers choisissent toujours le Vieux quartier comme lieu de séjour lorsqu’ils se rendent à Hanoï.

