Sortir (du 30 novembre au 7 décembre)

ATELIER

Découvrons 18 inventions

Le 30 novembre à 15h30 (de 6 à 11 ans)

15, rue Thiên Quang, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscription du 24 au 29 novembre

Nous vous invitons à venir contempler les inventions remarquables de la préhistoire aux temps modernes, illustrées dans le livre 18 Inventions, et trouver les réponses à vos questions sur ces inventions à travers des activités ludiques et intéressantes avec Minh Hiêu et An Nhi.

CINÉMA

Les choses de la vie

Le 4 décembre à 22h00

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d’une quarantaine d’années, est victime d’un accident de la route. Ejecté du véhicule, il gît inconscient sur l’herbe au bord de la route. Il se remémore son passé, sa vie avec Hélène, une jeune femme qu’il voulait quitter, sa femme Catherine et son fils...

CONCERT

Hommage à Gabriel Fauré

Le 7 décembre à 20h00

Lycée Alexandre Yersin

44, rue Gia Thuong, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Tarifs : 250.000 de dôngs

Gabriel Fauré, né le 12 mai 1845 à Pamiers (Ariège) et mort le 4 novembre 1924 à Paris, est un pianiste, organiste et compositeur français. Élève de Saint-Saëns et de Gustave Lefèvre à l’École Niedermeyer de Paris, il est d’abord maître de chapelle de l’église de la Madeleine à Paris, avant d’en assurer plus tard les fonctions d’organiste. Il est ensuite nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris, puis devient directeur de l’établissement de 1905 à 1920. Il est l’un des plus grands compositeurs français de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Les œuvres de Fauré se distinguent par la finesse de leur mélodie ainsi que par l’équilibre de leur composition. Si Gabriel Fauré est reconnu pour son génie harmonique, il est en outre considéré comme le maître de la mélodie française.

THÉÂTRE

Ainsi commence notre histoire

Le 7 et 21 décembre à 20h00

Le 22 décembre à 17h00

Le 8 décembre à 10h30

ATH Theatre

102/47, ruelle Quang Khánh, arrondissement de Tây Hô, Hanoï

Langue : Bilingue (anglais et vietnamien)

Durée : 01h30

Inscription en ligne : https://forms.gle/4T9SftEQ6roKYEup7

Ngày xưa (Ainsi commence notre histoire) est un projet de l’ATH -

Atelier Théâtre et Arts, cofinancé par l’Institut français de Hanoï, avec costumes sponsorisés par Van Thiên Y. Cette création bilingue, en anglais et vietnamien, vous transporte dans les légendes et contes anciens du Vietnam grâce à un mélange fascinant de théâtre, danse, musique et improvisation.