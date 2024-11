Sortir (du 9 au 24 novembre)

>> Sortir (du 22 au 28 septembre)

>> Sortir (du 19 octobre au 7 décembre)

>> Sortir (du 28 au 30 octobre)

ÉVÉNEMENT

Nostalgie du futur

Du 9 au 17 novembre

Palais des enfants de Hanoï

36-38, rue Ly Thái Tô, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï

L’exposition “Nostalgie du futur” s’inspire de l’histoire, des souvenirs communautaires, de l’architecture et de l’avenir du Palais des enfants de Hanoï. Elle se déroule sur neuf jours et propose une série d’activités comprenant des expositions, des projections de films, des performances, des aires de jeux et des installations architecturales. À cela s’ajoutent des événements satellites tels que des ateliers, des voyages expérientiels, des conférences et des activités communautaires.

Cette initiative bénéficiera de la participation d’artistes, d’architectes, de cinéastes et de chercheurs en culture et en arts, issus de divers horizons et générations, tous réunis pour explorer et faire résonner l’histoire du Palais des enfants. L’équipe de commissaires a soigneusement sélectionné des œuvres qui dialoguent harmonieusement avec le contexte et les souvenirs du lieu, dans l’espoir d’activer des héritages visibles et invisibles. Cet événement vise à poursuivre des dialogues intergénérationnels et à éveiller les perceptions du passé tout en ouvrant des perspectives pour l’avenir.

EXPOSITION

The Mute

Jusqu’au 24 novembre, de 09h00 à 20h00

Annam Gallery

371/4, rue Hai Bà Trung, 3e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Tarif : 50.000 dôngs

Dans l’exposition intitulée “The Mute” l’artiste Tào Tuân Linh présente 27 œuvres en laque, une exploration des moments où le silence l’emporte sur les mots, révélant ainsi la nature de la lutte existentielle.

L’exposition invite les spectateurs à un voyage au cœur d’un silence persistant, où se mêlent des échos de douceur et de sauvagerie. Dans cet espace de mutisme absolu, le silence, tant humain que mondial, engendre de nouveaux cris. Chaque œuvre, avec ses formes déformées et ses couleurs opposées, symbolise le tourment intérieur auquel l’être humain fait face devant l’absurdité de la vie.

La majorité des œuvres présentées s’inscrivent dans le style de l’expressionnisme. Pour Linh, l’expressionnisme implique de “détruire” et de “reconstruire” la réalité afin de capturer des moments et des émotions éphémères, mais persistants et obsédants. La laque, avec son caractère spontané et difficile à maîtriser, semble épouser cette approche. Cette technique exige également beaucoup de temps, de patience et de persévérance, ce qui représente un défi pour l’artiste, tout en l’incitant à repousser les limites de l’art traditionnel de la laque.

Dan Thanh/CVN