Sortir (du 22 au 28 septembre)

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux

Le 22 septembre à 14h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Jean-Jacques Sempé et René Goscinny ont créé la vie d’un petit garçon espiègle nommé Petit Nicolas. Nicolas a vécu une enfance pleine de joie et de bonheur avec des amis, parfois avec des disputes, des bagarres, des bêtises et d’innombrables punitions. Il rend toujours visite à ses créateurs, discute avec eux et crée de nouvelles histoires sur sa vie.

Les 2 Alfred

Le 23 septembre à 19h30

Polygon Musik, 1er étage, Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, Hanoï

Tarif : 50.000 dôngs

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : “Pas d’enfant !”, et Séverine, sa future supérieure, est une “tueuse” au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, “entrepreneur de lui” et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis ?

La folie des Grandeurs

Le 28 septembre à 19h00

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien, rue Long Biên 2, quartier de Ngoc Lâm, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Tarif : 75.000 dôngs

Don Salluste profite de ses fonctions de ministre des Finances du roi d’Espagne pour racketter le peuple. Mais la Reine qui le déteste réussit à le chasser de la cour. Ivre de vengeance, il décide de la compromettre. Son neveu Don César ayant refusé de se mêler du complot, c’est finalement le valet de Don Salluste, Blaze, transi d’amour pour la souveraine, qui tiendra le rôle du Prince charmant. Malheureusement à force de quiproquos, il ne parvient qu’à s’attirer les faveurs de la peu avenante Dona Juana.

CVN