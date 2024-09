Sortir (du 19 octobre au 7 décembre)

Funkindustry

Le 19 octobre à 20h00

Hanoi Rock City

27/52, rue Tô Ngoc Vân, arrondissement de Tây Hô, Hanoï

Tarif : 200.000 de dôngs

Opération soutenue par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et l’Institut français dans le cadre de la stratégie pour l’export des industries culturelles et créatives à l’international

Funkindustry a fait sensation en Asie avec le titre phare Do it, devenu un classique du locking, une danse funk proche du hip-hop. Ce succès inattendu a propulsé la carrière du groupe strasbourgeois, notamment au Japon. Inspirés par des légendes du funk comme James Brown et par des influences contemporaines telles que Jamiroquai et Bruno Mars, Funkindustry mélange habilement la city pop japonaise, le R’n’B et le funk.

Leur album Let’s do it again est une célébration de la joie et du groove, invitant à la fête avec un mélange éclectique de styles musicaux. En 2021, leur collaboration avec des artistes japonais a encore renforcé leur popularité, notamment avec des singles comme Gimme all you got et Suddenly, appréciés dans les playlists influentes de Tokyo.

En 2022, Funkindustry a continué sur sa lancée avec un EP remixé et le single Another one, attirant plus de 100.000 écoutes sur Spotify, principalement en Asie. L’année suivante, en 2023, leur EP Midnight city lovers, influencé par la city pop, a vu le jour, mettant en vedette des collaborations avec des chanteuses japonaises renommées. Cette année-là, le groupe a également effectué une tournée triomphale de 9 dates au Japon, incluant plusieurs concerts à guichets fermés dans des villes emblématiques comme Osaka et Shibuya.

Hommage à Gabriel Fauré

Le 7 décembre à 20h00

Lycée Alexandre Yersin

44, rue Gia Thuong, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Tarifs : 250.000 de dôngs

Le pianiste français Olivier Moulin présentera, lors de sa tournée au Vietnam, des œuvres en hommage au grand compositeur français Gabriel Fauré à l’occasion du centenaire de sa disparition (1924-2024).

Gabriel Fauré, né le 12 mai 1845 à Pamiers (Ariège) et mort le 4 novembre 1924 à Paris, est un pianiste, organiste et compositeur français. Élève de Saint-Saëns et de Gustave Lefèvre à l’École Niedermeyer de Paris, il est d’abord maître de chapelle de l’église de la Madeleine à Paris, avant d’en assurer plus tard les fonctions d’organiste. Il est ensuite nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris, puis devient directeur de l’établissement de 1905 à 1920. Il est l’un des plus grands compositeurs français de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Les œuvres de Fauré se distinguent par la finesse de leur mélodie ainsi que par l’équilibre de leur composition. Si Gabriel Fauré est reconnu pour son génie harmonique, il est en outre considéré comme le maître de la mélodie française.

À l’occasion du centenaire de sa disparition, ce programme de concert souhaite rendre hommage au grand compositeur et pédagogue français, entouré par deux artistes majeurs qu’il a formés. C’est ainsi que nous écouterons quelques-unes de ses très belles pièces pour piano, qui seront mises en miroir avec celles de deux de ses plus brillants élèves, Georges Enesco et Maurice Ravel, qui lui rendent ici un vibrant hommage.

