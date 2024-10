Sortir (du 28 au 30 octobre)

Bonjour le monde

Le 28 octobre à 19h30

Polygon Musik, 1er étage, Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, Hanoï

Tarif : 50.000 dôngs

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

Les Rivières Pourpres

Le 30 octobre à 19h00

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien, quartier de Ngoc Lâm, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Tarif : 75.000 dôngs

Le même jour, à trois cents kilomètres de distance, deux flics se voient confier deux affaires singulières.Le commissaire Pierre Niémans, homme d’expérience et ex-gloire de l’anti-gang, possède un instinct sans faille mais cache de douloureuses angoisses. Il se rend à Guernon, une ville universitaire des Alpes, sur les lieux d’un meurtre avec mutilation.

Max Kerkérian, ex-voleur de voitures vif et solitaire, a intégré les rangs de la police par amour de la nuit et du danger. Il enquête à Sarzac sur la profanation d’une tombe, celle d’une enfant disparue en 1982.Bientôt, les deux enquêtes se rejoignent et les meurtres se multiplient. La vérité dépassera l’imagination des deux policiers et les emmènera en haute altitude, aux portes de la mort et de la glace.

