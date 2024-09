Sortir (du 4 novembre au 5 novembre)

>> Sortir (du 27 juillet au 22 septembre)

>> Sortir (du 12 août au 22 septembre)

>> Sortir (du 23 août au 5 novembre)

THÉÂTRE

Nos corps empoisonnés

Le 5 novembre à 19h30

IDECAF

31, rue Thai Van Lung, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Tarif : 250.000 et 300.000 dôngs

Billet en vente à Ticketbox

Nos corps empoisonnés conte l’histoire de Trân Tô Nga, engagée depuis toujours dans de multiples combats, anti-impérialistes, féministes, écologiques…

Jeune résistante dans le maquis pendant la guerre du Vietnam, elle est exposée comme tant d’autres aux épandages américains de l’agent orange. Aujourd’hui depuis la France, elle mène un procès historique contre des firmes agro-industrielles états-uniennes, pour dénoncer les ravages de ce poison dans la terre et les organismes.

Porté par une jeune actrice, ce récit théâtral entrelace texte, performance, vidéo, images d’archives qui se mêlent avec la vie de Trân Tô Nga. Il raconte la vitalité de corps blessés et contaminés par les tragédies de l’histoire, toujours en lutte et en résilience.

Ainsi commence notre histoire

Le 21 septembre à 20h00

Le 22 septembre à 17h00

Lycée Alexandre Yersin

44, rue Gia Thuong, arrondissement

de Long Biên, Hanoï

Achat en ligne : https://ticketbox.vn/kichngayxua-22534

Tarif : 250.000 dôngs

L’Institut français du Vietnam et l’ATH (Atelier Théâtre de Hanoï) ont le plaisir de présenter le spectacle vivant Ngày xưa (Ainsi commence notre histoire), interprété par les comédiens et musiciens français et vietnamiens de l’ATH. L’ATH est une plateforme de production de spectacles et d’éducation aux arts scéniques basée à Hanoï.

Portée par une équipe d’artistes d’origines multiculturelles, elle a pour but de promouvoir une culture accessible à tous, qui crée du lien social et suscite la réflexion.

“Au début, il n’y avait rien et le monde s’organisa. Le Ciel et la Terre se séparèrent, la lune et le soleil naquirent et l’homme apparut. Il dû lutter pour ses terres, aidé par Bouddha”.

Ngày xưa est composé de trois contes, adaptés pour le théâtre : “Le génie qui soutient le ciel”, “Le dragon et l’immortelle ou Les origines du peuple vietnamien” et “L’histoire du bétel et de la noix d’Arec”.

Le tout forme un spectacle unique et inédit.

Ces trois contes proviennent du recueil Le lac né en une nuit et autres légendes du Vietnam de Minh Trân Huy, et portent des thématiques similaires, mêlant à la fois imaginaire, surnaturel et réalisme.

Ngày xưa est une création franco-vietnamienne, adaptation théâtrale de contes et légendes du Vietnam ancien (300 ans avant J.-C).

Imaginée par une équipe professionnelle d’artistes d’origine vietnamienne et française, cette création a pour but de croiser les deux cultures, leurs langues, leurs traditions musicales et leurs références esthétiques.

Un spectacle, en forme de voyage onirique et fantaisiste, est accessible à tous grâce à la diversité des expressions théâtrales proposées dans sa mise en scène.

EXPOSITION

Color Box

De 5 au 14 septembre

Vernissage de l’exposition : le 5 septembre à 17h30

IDECAF

31, rue Thai Van Lung, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Depuis plusieurs mois, chaque jour, Mathilde Hess créé quatre cerfs-volants à partir du même motif de points. Les variations et les répétitions rythment ce travail. Au Vietnam la couleur apparaît. Elle découpe les motifs puis les assemble.

Ces sculptures de papier seront suspendues au plafond et s’animent dans l’air sur une musique composée par Raphaël Eligoulachvili.

Ne manquez pas le vernissage de l’exposition le 5 septembre à 17h30 à l’IDECAF. Vous aurez l’occasion d’admirer les œuvres de l’artiste Mathilde Hess en présence du pianiste Raphaël Eligoulachvili.

CINÉMA

Les parapluies de Cherbourg

Le 4 septembre à 22h00

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, N°2, rue Long Biên 2, quartier de Ngoc Lâm, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Tarif : 75.000 dôngs

Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune femme est amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre d’Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier.

CVN