Un responsable argentin salue le rôle moteur du Parti communiste du Vietnam

Marcelo Rodriguez, chef de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste d'Argentine (PCA), a hautement salué le rôle moteur du Parti communiste du Vietnam (PCV) dans l'orientation et l'organisation de la mise en œuvre des tâches de développement national pour la nouvelle période, ainsi que les orientations soulignées par le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, lors du 3 e plénum du Comité central du PCV (XIV e mandat).

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Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Buenos Aires, à l'approche de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), Marcelo Rodriguez a déclaré que les Résolutions adoptées lors de ce Plénum revêtent une importance capitale pour renforcer les capacités de gouvernance, stimuler l'innovation, intégrer les nouvelles technologies et consolider l'autonomie stratégique du pays.

Marcelo Rodriguez, qui est également directeur du Centre d'études et de formation marxistes Agosti (CEFMA) du PCA, a noté que ces orientations doivent être envisagées dans le contexte de profonds changements mondiaux marqués par des conflits, une concurrence géopolitique et une transition majeure vers un ordre mondial multipolaire.

Dans ce contexte, il a affirmé que le Vietnam devait continuer à renouveler ses méthodes de gestion, à approfondir ses politiques économiques et à accélérer les réformes, non seulement pour répondre aux problèmes émergents, mais surtout pour renforcer sa capacité de prévision afin d'apporter des réponses proactives dès le stade initial.

Le responsable argentin a insisté sur la volonté affirmée par le leader Tô Lâm d'identifier et de lever les verrous institutionnels et structurels qui freinent la croissance. Il s'agit non seulement de résoudre les difficultés de gestion au quotidien, mais aussi de développer une capacité de veille permettant de traiter les dysfonctionnements avant qu'ils ne se généralisent.

Le responsable argentin a également insisté sur l'importance de s'adapter aux évolutions rapides de la productivité et des méthodes de production induites par les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle (IA). Cela nécessite une préparation minutieuse, accompagnée d'une gestion, d'une planification et d'une supervision plus efficaces de la réalisation des objectifs de développement.

Selon Rodriguez, les efforts visant à améliorer la gouvernance, à promouvoir le dynamisme, à faire progresser l'innovation technologique et à s'adapter à la nouvelle ère doivent être poursuivis sous la direction, l'orientation et l'organisation du PCV.

Concernant les évolutions stratégiques définies lors du 3e plénum, il a souligné que le Vietnam devait s'appuyer sur ses acquis en matière de développement tout en créant de nouveaux moteurs de croissance et en améliorant la qualité de vie de la population. Un défi majeur, a-t-il noté, consiste à tirer parti des nouvelles technologies pour dépasser un modèle de production axé sur la transformation et l'assemblage, renforcer les capacités de production nationales et s'intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales.

Photo : VNA/CVN

Dans un environnement marqué par une vive compétition économique et technologique en Asie, Marcelo Rodriguez a rappelé l'importance de concilier une intégration internationale poussée avec la préservation de la souveraineté nationale ainsi que du droit à l'autodétermination, un équilibre garanti par la direction constante du Parti.

Marcelo Rodriguez a affirmé qu'au fil des décennies, le PCV a continuellement adapté sa politique étrangère, ses stratégies de développement économique et ses méthodes de gouvernance en fonction des réalités, tout en faisant preuve d'une grande capacité à élaborer des politiques, à évaluer les pratiques et à en tirer des enseignements pour définir les orientations futures. Ces facteurs, a-t-il précisé, ont aidé le Vietnam à renforcer son autonomie, sa compétitivité et son rayonnement international.

Réaffirmant la solidarité et l'amitié entre le PCA et le PCV, il a ajouté que le PCA suivait de près le processus de développement du Vietnam et considérait les réalisations du pays comme la preuve qu'il est possible de bâtir une société juste, réaffirmant ainsi la pertinence des valeurs socialistes dans le monde d'aujourd'hui.

VNA/CVN