Un programme de soutien aux doctorants d’excellence pour 2026-2030

Le Vietnam lance un programme ambitieux de soutien aux doctorants d’excellence pour la période 2026–2030, visant à stimuler la recherche de pointe, développer les technologies clés et renforcer la compétitivité nationale.

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Photo : VNA/CVN

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, a signé la Décision n°2103/QĐ-BKHCN approuvant le "Programme de soutien aux doctorants d’excellence pour la période 2026-2030" (Vietnam Research Excellence Fellowship - VREF), visant à créer une percée dans le développement des ressources humaines hautement qualifiées en sciences et technologies.

Ce programme s’inscrit dans la mise en œuvre des grandes orientations du Parti en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique, ainsi que d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation. Les doctorants y sont identifiés comme une force essentielle, directement impliquée dans la production de percées scientifiques et technologiques.

Le programme vise à former une nouvelle génération de jeunes scientifiques d’excellence, capables de mener des recherches de manière autonome et de jouer un rôle moteur dans les domaines technologiques clés. Il marque une évolution importante, passant d’un simple soutien à la formation à un investissement ciblé dans la recherche d’excellence, notamment dans les projets susceptibles de générer des technologies de base et des produits stratégiques.

Sa mise en œuvre repose sur une allocation ciblée des ressources, des mécanismes de sélection transparents et compétitifs, ainsi qu’une évaluation fondée sur les résultats. Les doctorants seront évalués selon des indicateurs précis, incluant les publications internationales, les droits de propriété intellectuelle et l’application des résultats de recherche. Le programme encourage également la participation des entreprises et des organisations scientifiques, afin de renforcer les liens entre l’État, les universités, les instituts de recherche et le secteur privé.

Chaque année, environ 100 doctorants d’excellence devraient être sélectionnés et soutenus, avec une priorité accordée aux projets liés aux technologies de base et aux produits stratégiques. Les résultats attendus comprennent au moins 60% de publications dans des revues scientifiques internationales de renom, 20 % de dépôts de propriété intellectuelle et 15% de transferts technologiques ou d’applications pratiques.

Le programme vise également à constituer un réseau de jeunes scientifiques, à développer des groupes de recherche solides et à promouvoir la coopération internationale, notamment à travers des mécanismes de co-encadrement avec des experts étrangers et des scientifiques vietnamiens à l’étranger.

Les bénéficiaires sont des doctorants proposant des projets de recherche innovants et à fort potentiel, tandis que les universités, instituts de recherche et organisations scientifiques qualifiés participeront à la mise en œuvre du programme.

Sur le plan financier, le programme est financé par le budget de l’État dédié à la science, à la technologie et à l’innovation, complété par des ressources issues de la société. Le soutien peut atteindre jusqu’à un milliard de dongs par an et par doctorant, pour une durée maximale de trois ans, avec possibilité de prolongation sans augmentation de financement.

Les fonds couvriront les activités liées à la recherche, notamment les rémunérations, les équipements, les services techniques, les publications, les conférences, le développement de produits, les essais technologiques, ainsi que la protection et la valorisation de la propriété intellectuelle.

Le décaissement sera effectué en fonction de l’avancement des projets, sous la supervision du Fonds national pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED), chargé de la mise en œuvre du programme.

Ce programme devrait contribuer à renforcer significativement les capacités scientifiques et technologiques du Vietnam, à promouvoir l’innovation et à consolider la position du pays dans les chaînes de valeur mondiales.

VNA/CVN