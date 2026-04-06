Les établissements éducatifs renforcent l’innovation et la qualité globale

Dans le contexte d’une réforme fondamentale et globale de l’éducation et de la formation, la mise en œuvre de la Résolution 71 du 22 août 2025 du Bureau politique sur la "percée dans le développement de l’éducation et de la formation" est considérée comme une mission centrale et de longue haleine pour ce secteur de la province de Thanh Hoa (Centre).

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Photo : VNA/CVN

Malgré de nombreuses difficultés, notamment en matière d’infrastructures, d’équipements et de disparités régionales, les autorités locales et les établissements scolaires font preuve de proactivité et de flexibilité afin de concrétiser progressivement cette résolution.

Au niveau local, les écoles ont activement déployé diverses solutions pour améliorer la qualité globale de l’enseignement. L’école maternelle Hoa Lôc (commune de Hoa Lôc), qui accueille 248 enfants, mobilise ainsi toutes les ressources disponibles pour atteindre les normes nationales d’ici fin 2026. Bien que les infrastructures restent limitées et que plusieurs bâtiments soient dégradés, l’établissement bénéficie du soutien des autorités locales, avec un investissement d’environ 4.000 millions de dôngs prévu en 2026 pour la rénovation et la modernisation des salles de classe.

Au-delà des infrastructures, l’école met l’accent sur l’innovation pédagogique, en adoptant une approche centrée sur l’enfant et en améliorant la qualité des soins, de la nutrition et de l’éducation préscolaire. Cette orientation constitue une étape clé dans la mise en œuvre effective de la Résolution 71 à ce niveau d’enseignement.

Dans l’enseignement primaire, l’école Hoa Lôc, qui compte 447 élèves, s’inscrit également dans cette dynamique. Outre les investissements en infrastructures, l’établissement considère l’amélioration de la qualité de l’enseignement et le renforcement du corps enseignant comme des priorités. Les méthodes pédagogiques sont renouvelées afin de développer les compétences et les qualités des élèves, avec une attention particulière accordée aux activités expérientielles et créatives, favorisant le lien entre théorie et pratique.

Parallèlement, la formation continue des enseignants est intensifiée, notamment à travers l’intégration des technologies de l’information et de la transformation numérique dans l’enseignement, afin de renforcer l’efficacité de l’apprentissage. Toutefois, des difficultés persistent, notamment en raison du manque d’enseignants et des besoins en investissements supplémentaires pour moderniser les infrastructures.

Selon les autorités locales, dès la publication de la Résolution 71, la commune de Hoa Lôc a élaboré un plan d’action adapté à chaque niveau d’enseignement, conformément aux orientations centrales. Ainsi, l’enseignement préscolaire met l’accent sur l’amélioration de la qualité des soins et de la nutrition, tandis que les niveaux primaire et secondaire se concentrent sur la détection et la formation des élèves talentueux. Grâce à une mise en œuvre coordonnée, les résultats éducatifs ont enregistré des progrès notables, notamment avec un taux élevé d’élèves primés lors des concours provinciaux.

En parallèle, les localités intensifient les investissements dans les infrastructures et la transformation numérique. De nombreux établissements sont désormais équipés d’Internet à haut débit et de matériels pédagogiques modernes, contribuant à améliorer l’efficacité de l’enseignement. Certaines écoles expérimentent également l’application de technologies avancées, dont l’intelligence artificielle, afin de rendre les cours plus attractifs.

Dans certaines zones comme la commune de Nga Thang, la mise en œuvre de la Résolution 71 est adaptée de manière flexible aux conditions locales. Face à des ressources limitées et à des infrastructures dégradées, les autorités ont priorisé la rénovation des établissements clés, tout en mobilisant des ressources issues de la socialisation. Les écoles sont également encouragées à identifier des axes prioritaires tels que le renforcement des compétences des enseignants, l’innovation pédagogique et l’accélération de la transformation numérique.

Dans plusieurs établissements préscolaires, la construction de nouvelles salles de classe, la centralisation des sites scolaires, l’extension des terrains et la modernisation des équipements ont permis de surmonter certaines contraintes, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’accueil et de l’éducation des enfants.

Selon le Service de l’éducation et de la formation de Thanh Hoa, le secteur déploie actuellement plusieurs missions prioritaires pour concrétiser la Résolution 71. Celles-ci incluent l’élaboration de grands projets tels que la réorganisation du réseau des établissements scolaires, le développement des lycées d’excellence, la promotion de l’enseignement professionnel en lien avec le marché du travail, ainsi que l’introduction progressive de l’anglais comme deuxième langue dans les écoles. Parallèlement, le secteur continue de renforcer la qualité de l’éducation globale et d’excellence, tout en développant l’éducation morale et les compétences de vie des élèves.

Malgré les résultats encourageants, des défis subsistent, notamment les disparités régionales en matière de qualité éducative, les insuffisances des infrastructures et les limites des compétences numériques d’une partie du corps enseignant. Dans les temps à venir, le secteur de l’éducation de Thanh Hoa entend poursuivre des solutions globales, incluant un investissement ciblé, la promotion de la socialisation de l’éducation, l’amélioration de la qualité des enseignants et l’accélération de la transformation numérique, afin d’assurer une mise en œuvre efficace et durable de la Résolution 71.

VNA/CVN