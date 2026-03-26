Des progrès impressionnants dans la réduction du taux de non-scolarisation

Le Vietnam a réalisé des progrès impressionnants dans la réduction du taux de non-scolarisation, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2026, publié le 25 mars par l’UNESCO.

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Photo : VNA/CVN

Le rapport souligne que certains pays ont réduit leurs taux de non-scolarisation d’au moins 80% depuis 2000 : Madagascar et le Togo chez les enfants, le Maroc et le Vietnam chez les adolescents, ainsi que la Géorgie et la Turquie chez les jeunes. Sur la même période, la Côte d’Ivoire a divisé par deux ses taux de non-scolarisation dans les trois tranches d’âge.

Cependant, le nombre d’enfants et de jeunes non scolarisés a augmenté pour la septième année consécutive, atteignant 273 millions, sous l’effet conjugué de la croissance démographique, des crises et des restrictions budgétaires. À l’échelle mondiale, un enfant sur six en âge d’être scolarisé reste exclu du système éducatif, et seuls deux élèves sur trois achèvent leurs études secondaires.

Le rapport souligne également un net ralentissement des progrès enregistrés depuis 2015 dans la plupart des régions du monde. L’Afrique subsaharienne apparaît particulièrement touchée, en grande partie sous l’effet d’une forte croissance démographique. À cela s’ajoutent les conséquences des conflits, qui continuent de peser lourdement sur l’accès à l’éducation : plus d’un enfant sur six vit désormais dans des zones affectées, ce qui accroît encore le nombre d’élèves privés d’école.

"Ce rapport confirme une tendance préoccupante : chaque année, un nombre croissant de jeunes à travers le monde est privé d’éducation", a déclaré le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany.

Malgré ce constat, des raisons d’espérer subsistent. L’UNESCO réaffirme sa détermination à accompagner les gouvernements et leurs partenaires afin d’élargir l’accès à l’éducation, en tenant compte des réalités locales et en veillant à offrir à chaque apprenant des chances équitables de construire son avenir..

VNA/CVN