Cân Tho fait de l’anglais une seconde langue pour renforcer l’intégration

À Cân Tho, l’anglais s’impose comme levier stratégique de développement des ressources humaines. Un projet ambitieux vise à en faire une langue d’apprentissage dès le primaire, avec généralisation progressive, réduction des inégalités éducatives et objectif d’un système bilingue et internationalisé d’ici 2045.

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Photo : VNA/CVN

L’introduction de l’anglais en tant que seconde langue dans le système éducatif ne se limite plus aux grands centres urbains, mais s’impose désormais comme une tendance structurante dans la stratégie de développement des ressources humaines. Dans le delta du Mékong, la ville de Cân Tho illustre cette dynamique en adoptant un projet ambitieux visant à faire de l’anglais un outil d’apprentissage, de communication et de gestion dans les établissements scolaires.

Ce projet marque une évolution significative, passant d’une logique d’''apprentissage d’une langue étrangère'' à celle d’''utilisation effective de la langue''. D’ici à 2030, Cân Tho prévoit de généraliser l’enseignement de l’anglais dès la première année du primaire dans l’ensemble des établissements, avec un investissement estimé à plus de 705 milliards de dôngs, destiné notamment au développement des infrastructures numériques, des ressources pédagogiques et à la formation des enseignants.

Cette orientation vise à exploiter la période précoce d’apprentissage des langues, considérée comme déterminante pour développer des réflexes naturels de communication. Elle s’inscrit également dans une approche différenciée, avec une priorité accordée aux zones moins favorisées afin de réduire les inégalités d’accès à l’éducation et de garantir une mise en œuvre homogène.

À moyen et long termes, la ville ambitionne de développer des modèles d’enseignement renforcé et bilingue entre 2030 et 2035, avant de généraliser l’usage de l’anglais comme langue d’apprentissage dans l’ensemble du système éducatif à l’horizon 2045. Dans l’enseignement supérieur, l’objectif est que toutes les institutions utilisent l’anglais comme langue principale d’enseignement et de recherche.

Avec plus de 1.200 établissements éducatifs et environ 670.000 élèves, Cân Tho a déjà enregistré des progrès notables dans l’enseignement de l’anglais. Toutefois, celui-ci reste encore largement perçu comme une discipline académique plutôt que comme un outil de communication courant, tandis que les disparités en matière de compétences linguistiques des enseignants et d’infrastructures constituent encore des défis majeurs.

Dans les universités, plusieurs programmes entièrement dispensés en anglais ont été mis en place. Les experts soulignent que l’efficacité de cette orientation repose avant tout sur la création d’un environnement linguistique immersif, permettant un usage régulier et approfondi de l’anglais dans les activités académiques.

Selon des responsables universitaires, le principal défi demeure le facteur humain, notamment l’hétérogénéité des niveaux linguistiques parmi les enseignants et les étudiants, ainsi que la maîtrise insuffisante de l’expression orale. Pour y remédier, une approche bilingue est préconisée, intégrant l’anglais dans l’ensemble des activités académiques, de l’enseignement à la recherche, en passant par la gestion institutionnelle.

Dans cette optique, le développement d’un écosystème académique bilingue complet est envisagé, incluant des supports pédagogiques, des plateformes numériques et des systèmes de gestion accessibles en vietnamien et en anglais. Parallèlement, certaines universités ont déjà adopté des modèles de formation avancés, intégrant des programmes internationaux, des enseignants étrangers, des infrastructures modernes et des échanges académiques, afin de créer un environnement d’apprentissage conforme aux standards internationaux.

Au-delà de sa dimension éducative, ce projet s’inscrit dans une stratégie globale de développement socio-économique. En renforçant les compétences linguistiques et l’ouverture internationale des jeunes générations, Cân Tho entend accroître sa compétitivité, favoriser l’attractivité des investissements et s’intégrer plus profondément dans les dynamiques régionales et mondiales.

Plus qu’une réforme pédagogique, l’initiative vise ainsi à poser les fondements d’un écosystème éducatif moderne, où l’anglais devient un outil quotidien au service de l’apprentissage, de l’innovation et de l’intégration internationale.

VNA/CVN