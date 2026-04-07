Résoudre le manque d’ingénieurs en semi-conducteurs

Malgré l'essor fulgurant de l'industrie des semi-conducteurs, le Vietnam se heurte à une pénurie critique d'ingénieurs spécialisés. Pour soutenir sa croissance technologique, le pays doit impérativement réformer son système de formation afin de combler ce déficit.

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Photo : VNA/CVN

Portée par l'essor de l'intelligence artificielle (IA), l'industrie des semi-conducteurs - socle de tous les systèmes technologiques - entre dans une phase de développement inédite. Selon les estimations du cabinet McKinsey & Company, ce marché devrait atteindre le cap de 1.000 milliards de dollars en 2030.

Cependant, cette croissance fulgurante s’accompagne d’un défi majeur : le monde devrait faire face à une pénurie d’un million d’ingénieurs en semi-conducteurs d'ici la fin de la décennie. Dans ce contexte, le Vietnam s'impose comme un nouveau maillon stratégique pour la formation d'ingénieurs de haute qualité dans ce secteur.

Nouvelles opportunités

Ces dernières années, le redéploiement de la chaîne d’approvisionnement mondiale a favorisé l'implantation de géants technologiques au Vietnam. Intel a ainsi continuellement agrandi ses usines d’assemblage et de test de puces à Hô Chi Minh-Ville, faisant de la métropole l’un des principaux sites mondiaux du groupe.

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Pour sa part, Amkor Technology a également construit son usine d’assemblage et de test d’une valeur de plusieurs milliards de dollars dans la province de Bac Ninh. Hana Micron a augmenté ses investissements dans l’OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test - l’assemblage et le test des semi-conducteurs externalisés) au Vietnam.

Dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales, "le Vietnam s’impose comme une nouvelle destination pour les acteurs des semi-conducteurs, ce qui contribue à élargir le marché de l’emploi pour les ressources humaines de haute qualité", a souligné Trân Duc Long, vice-directeur de la filiale vietnamienne du groupe NXP Semiconductors.

La présence de ces géants confirme le poids croissant du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement, mais génère une forte demande en ressources qualifiées. Pourtant, selon les experts, l’offre ne parvient pas à rattraper le développement du secteur, tant en quantité qu’en qualité au regard des normes internationales.

"Il n'est pas nécessaire que le Vietnam participe à l'ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Le pays peut se concentrer sur ses secteurs clés, tels que la conception de circuits intégrés, l'assemblage et les tests", a déclaré Hoàng Viêt Hà, directeur de l’Université FPT et directeur de Gachon Vietnam (groupe FPT).

"La question des ressources humaines ne réside pas seulement dans le nombre d'ingénieurs, mais surtout dans la détermination des secteurs auxquels le Vietnam participera. Avec une orientation stratégique claire, le pays est capable de devenir un fournisseur de main-d'œuvre qualifiée pour les segments clés des semi-conducteurs", a-t-il poursuivi.

Bâtir un écosystème de formation

Pour relever le défi de la main-d’œuvre, il est nécessaire de bâtir un écosystème cohérent : les établissements d'enseignement y agissent comme fournisseurs de savoirs, les entreprises expriment leurs besoins réels et la coopération internationale garantit l’alignement sur les standards mondiaux ainsi que l'accès aux technologies de pointe.

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Toutes les questions liées au développement de cet écosystème seront abordées lors du Forum sur l’avenir des semi-conducteurs, placé sous le thème "Au cœur de la puce, au cœur du futur". L’événement sera organisé le 11 avril à Hanoï par Gachon Vietnam dans le but de renforcer la relation entre les établissements d’enseignement, les entreprises et les partenaires internationaux.

Le forum regroupera des experts de premier rang. En particulier, les intervenants de l’Université Gachon (République de Corée) présenteront le modèle de formation sur la haute technologie selon les standards internationaux et les expériences de développement de la main-d’œuvre.

Le forum prévoit aussi l’octroi de bourses aux étudiants vietnamiens ainsi que des activités d’échanges entre les entreprises, les établissements d’enseignement, les étudiants et les parents.

Parmi les pays en tête du secteur, la République de Corée est considérée comme un centre technologique de premier rang avec un écosystème intégré. Ce pays figure toujours dans le haut du classement des segments importants comme le design des puces ou la production de puces mémoire.

Des géants technologiques comme Samsung Electronics et SK hynix y sont implantés. La liaison étroite entre les entreprises et les universités est un facteur clé pour la formation d'une main-d'œuvre de haute qualité dans ce pays.

L’événement sera également marqué par le lancement du programme Gachon Vietnam, un cursus de formation pour les licenciés en semi-conducteurs entre l’Université FPT et l’Université Gachon. Les étudiants suivront deux ans de formation au Vietnam et deux ans en République de Corée. Ils auront l’occasion d’effectuer des stages dans les sociétés du groupe FPT et dans le réseau des partenaires de l’Université Gachon (Samsung Electronics, SK hynix, DB HiTek, Magnachip). À l'issue du cursus, les étudiants recevront une licence délivrée par l’Université Gachon.

Vân Anh/CVN