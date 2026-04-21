Un plan à 100 ans pour transformer Hanoï en métropole d’envergure mondiale

Hanoï ambitionne de devenir, d’ici 2035, une capitale alliant héritage culturel millénaire, modernité et qualité de vie, tout en s’affirmant comme un pôle majeur de l’économie, de l’éducation, de la santé et de l’innovation en Asie-Pacifique.

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Photo : VNA/CVN

Cette orientation est inscrite dans le Plan directeur de la capitale à vision centenaire, adopté le 28 mars 2026 lors de la première session du Conseil populaire municipal du 17e mandat (2026-2031).

Selon Duong Duc Tuân, membre du Comité permanent du Parti de la ville et vice-président permanent du Comité populaire de Hanoï, ce plan définit une trajectoire de développement en plusieurs étapes, avec des objectifs à l’horizon 2035, 2045 et 2065, assortis d’une vision stratégique à 100 ans. À terme, Hanoï ambitionne de devenir une ville mondiale, offrant une haute qualité de vie et jouant un rôle central dans la création et le développement du pays.

D’ici 2045, la capitale devra devenir un pôle de convergence des connaissances et des technologies mondiales, au niveau des capitales des pays développés. À l’horizon 2065 et au-delà, elle vise à devenir une ville mondiale offrant une haute qualité de vie, conformément aux orientations du Secrétaire général du Parti et président Tô Lâm : "Hanoï doit être positionnée et fonctionner comme un centre de création et de développement du pays".

Un modèle urbain ouvert et polycentrique

L’un des axes majeurs du plan repose sur la structuration d’un espace urbain ouvert, multicouche, multiniveaux, multipolaire et polycentrique. Dans cette perspective, le fleuve Rouge est identifié comme un axe paysager, écologique et culturel central, jouant un rôle clé de connexion avec la région-capitale, le delta du fleuve Rouge et les grands corridors économiques.

Le plan marque également une évolution notable, passant d’une approche "académique" de la planification à une logique orientée vers l’action. Les orientations sont désormais directement liées à des programmes opérationnels, permettant le lancement rapide de projets structurants, notamment dans les infrastructures de transport. Le réseau ferroviaire urbain y est considéré comme un levier essentiel pour résoudre les principaux goulets d’étranglement.

Au total, 11 groupes de solutions de rupture sont identifiés, parmi lesquels : le renforcement des connexions régionales, le développement urbain orienté vers les transports publics (TOD), la création de nouveaux pôles de croissance pour désengorger le centre, la construction d’une ville intelligente, verte et durable, la rénovation urbaine sélective, l’exploitation d’espaces multicouches, la construction d’un second aéroport au sud de la région capitale, ainsi que le traitement structurel des enjeux environnementaux.

Une organisation spatiale structurée et intégrée

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L’espace urbain est organisé selon un modèle de "grappe centrée", dans lequel la ville cœur joue un rôle de nœud de connexion régional et international. Les villes satellites se voient attribuer des fonctions spécifiques, afin de réduire la pression démographique et de créer de nouveaux moteurs de croissance.

Le plan identifie ainsi neuf pôles de développement, neuf grands centres et neuf axes moteurs, véritables "colonnes vertébrales" reliant les différentes zones pour former un écosystème urbain intégré et moderne.

Dans un contexte de raréfaction du foncier, la stratégie privilégie désormais l’exploitation de l’espace vertical (multi-niveaux) et l’intégration de multiples usages dans un même espace (multi-couches), garantissant un équilibre entre développement économique, préservation culturelle et protection environnementale.

L’espace urbain est organisé en trois niveaux fonctionnels : espace souterrain pour les infrastructures et services ; espace de surface et de faible hauteur pour les activités quotidiennes et la circulation ; et espace aérien pour les nouveaux modèles de développement futurs.

La structure urbaine multi-couches repose également sur des strates de valeurs comprenant le patrimoine culturel, l’écosystème naturel et l’économie numérique.

Le contrôle des limites d’expansion urbaine est renforcé afin de limiter l’étalement urbain et de promouvoir un développement dense autour des axes de transport public.

Transition rurale et développement durable

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Dans les zones rurales, la stratégie vise à faire évoluer l’agriculture traditionnelle vers une agriculture écologique, de haute technologie et à forte valeur ajoutée. Elle met aussi l’accent sur la préservation des villages traditionnels, à travers le modèle "village dans la ville – ville dans le village", combiné au développement du tourisme, de la culture et des métiers artisanaux.

Un autre objectif majeur est le développement des espaces verts, avec un taux de couverture arborée prévu de 40 à 50% de la superficie totale de la ville, tout en préservant les terres agricoles, forestières, les plans d’eau et les couloirs d’écoulement des crues, afin d’assurer un développement durable.

Mise en œuvre et mobilisation des ressources

Afin de garantir la faisabilité, le plan est décliné en programmes de mise en œuvre par périodes de cinq ans et annuelles, étroitement liés aux plans d’investissement public et au développement socio-économique de la ville. Les plans sectoriels et de niveau inférieur seront également révisés pour assurer leur cohérence avec l’orientation globale.

Sur la période 2026–2030, Hanoï donnera la priorité à l’achèvement des ceintures périphériques, des axes radiaux, des ponts, du réseau ferroviaire urbain et des projets urgents de traitement environnemental. La phase suivante portera sur la consolidation des infrastructures, la construction d’un second aéroport et le développement de grands centres de santé et d’éducation.

Selon les prévisions, la période 2026–2035 nécessitera environ 11 millions de milliards de dôngs pour structurer les infrastructures stratégiques ; 2036–2045 environ 25,3 millions de milliards de dôngs pour l’expansion et l’accélération du développement ; et 2046–2065 plus de 100 millions de milliards de dôngs pour achever une structure urbaine multilayer et atteindre la neutralité carbone.

Dans ce cadre, la ville privilégiera les investissements dans les infrastructures ferroviaires, les infrastructures numériques et les complexes de santé et d’éducation de haute qualité, afin de créer un effet d’entraînement et d’attirer les capitaux privés.

Parallèlement, l’intégration des technologies numériques dans la gestion urbaine sera renforcée, notamment à travers des systèmes de données spatiales et des jumeaux numériques, afin d’améliorer la transparence et l’efficacité de la gouvernance.

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Avant son adoption, le plan a fait l’objet d’une large consultation publique lancée le 13 mars 2026. L’architecte Pham Thanh Tùng, représentant de l’Association des architectes du Vietnam, y voit une approche innovante susceptible d’inspirer d’autres grandes villes, tout en soulignant l’urgence de traiter cinq défis majeurs : la congestion du trafic, le développement des transports publics, la pollution, les inondations et la sécurité urbaine.

"L’élément clé pour garantir la durabilité de ce plan pour les générations futures est de placer l’humain au centre et de viser le véritable bonheur des habitants".

La ville indique que l’idée du plan a été présentée et enrichie des contributions du Politburo, du Secrétaire général, des dirigeants de l’État et des ministères concernés.

"Le plan directeur de la capitale avec une vision de 100 ans est un outil essentiel pour concrétiser la vision de développement, mobiliser les ressources, attirer les investissements et assurer un développement durable", a déclaré le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm.

À la fin mars 2026, les autorités avaient recueilli les contributions de la quasi-totalité des ministères, des provinces de la région, des départements municipaux et de nombreuses communes, ainsi que celles d’experts nationaux et internationaux. Au total, 14.645 contributions citoyennes ont été enregistrées, témoignant d’un fort intérêt de la société pour la vision de développement de la capitale sur 100 ans.

VNA/CVN