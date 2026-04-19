Hanoï en pôle position

La semaine dernière, la Une du numéro 15 mettait en lumière le rôle central du fleuve Rouge dans le développement de Hanoï et de l’ensemble de la région de la capitale. Le Conseil populaire municipal l’a officiellement reconnu comme axe paysager, écologique et culturel majeur, en lien avec la préservation du patrimoine riverain.

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Adopté le 28 mars 2026, le projet de “Boulevard du fleuve Rouge” vise à renforcer les réseaux de transport, les espaces publics et les fonctions urbaines modernes, tout en valorisant les richesses culturelles de la cité millénaire.

Selon le Service municipal de la culture et des sports, Hanoï compte plus de 6.000 sites historiques, dont une grande partie se situe le long des deux rives du fleuve, notamment à Tây Hô et Long Biên. Pagodes, temples, maisons communes, villages anciens et fêtes traditionnelles témoignent de l’identité et de la mémoire de la capitale.

Autre étape majeure : le 17 mars 2026, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a signé la Résolution N°02 du Politburo sur “la construction et le développement de Hanoï dans la nouvelle ère”. Ce texte définit les grandes orientations pour bâtir une ville “cultivée, civilisée, moderne et heureuse” :

1. Maintenir son rôle de centre politico-administratif du pays.

2. Affirmer sa vocation culturelle et intellectuelle.

3. Renforcer sa connectivité internationale.

4. Placer l’humain au cœur des priorités.

5. Promouvoir un développement rapide, durable, intelligent et inclusif.

6. Miser sur la transformation numérique, la transition verte, l’économie circulaire et la résilience climatique, tout en garantissant défense et ordre social.

7. Adopter un modèle urbain ouvert, multipolaire et multicentrique.

8. Mettre en place un cadre institutionnel spécifique, avec décentralisation et responsabilisation.

9. À l’horizon 2035, devenir une ville verte, intelligente et moderne.

10. D’ici le centenaire de la libération de la capitale en 2054 et à l’horizon 2065, atteindre le rang de capitale mondiale offrant une qualité de vie et un haut niveau de bien-être.

Pour concrétiser ces ambitions, Hanoï devra maintenir une croissance soutenue et maîtriser sa dynamique démographique, estimée entre 14 et 15 millions d’habitants en 2035, et jusqu’à 20 millions vers 2065. Forte de ses atouts, la capitale entend consolider sa position aux niveaux régional et international.

Hervé Fayet/CVN