Un nouvel établissement scolaire financé par le journal Thê Thao & Van hoa

La semaine dernière, un nouvel établissement scolaire a ouvert ses portes. C’est le journal Thê Thao & Van hoa (Sports & Culture), relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), qui, à travers une campagne de collecte de dons, a permis la construction de l’école maternelle Giang Chu Phin, située dans le village de Dê Lang, commune de Mèo Vac, province de Tuyên Quang (Nord).

Photo : VNA/CVN

Ce projet a été lancé par ledit journal dans le cadre du programme caritatif "Pour l’école des enfants", avec le soutien de nombreuses donateurs à travers tout le pays.

Construit sur l’ancien campus d’une superficie de près de 120m², le nouvel établissement comprend une grande salle de classe, une petite salle de classe, un logement pour les enseignants, un couloir et une salle à manger. Ce bâtiment est équipé d’un système d’éclairage, de ventilateurs et d’autres infrastructures modernes.

La façade de la construction est décorée de motifs inspirés de la culture traditionnelle, symbolisant la prospérité et le bonheur des habitants montagnards du Nord. Le coût total du projet s’élève à 350 millions de dôngs (près de 13.500 dollars américains).

Lors de la cérémonie d’inauguration, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a adressé ses plus chaleureuses félicitations au programme caritatif "Pour l’école des enfants" du journal Thê Thao & Van hoa, ainsi qu’aux contributions des autorités locales, des enseignants et des parents dans la réalisation de ce bâtiment scolaire.

D’après elle, il s’agit d’une initiative très significative et remarquable de la part du journal, qui a organisé des ventes aux enchères de tableaux et d’objets culturels afin de mobiliser les fonds nécessaires à ce projet. Celui-ci s’inscrit dans un contexte où le Vietnam s’engage activement dans la construction de 248 écoles primaires et secondaires dans les communes frontalières particulièrement défavorisées. Ces actions témoignent de l’attention que le Parti, l’État et l’ensemble des secteurs portent à la population.

La directrice de l’école maternelle Giang Chu Phin, Sung Thi Say, a déclaré que ce nouvel établissement scolaire "montre la force du partage et de l’humanité". L’école, les élèves et la population locale ont exprimé leur profonde gratitude envers ledit journal, les philanthropes, le groupe de bénévoles "Hoa cua đá" et les autorités locales pour la mise en œuvre du projet.

À cette occasion, le journal et les bienfaiteurs ont offert de nombreux cadeaux aux élèves et aux enseignants afin d’encourager l’esprit d’apprentissage et d’enseignement dans cette nouvelle école.

À noter que Dê Lang est un village montagneux dont la totalité de la population est issue de minorités ethniques, avec un taux de ménages pauvres et quasi-pauvres atteignant près de 58%.

Nguyên Tùng/CVN