La Chine et la Russie établissent un modèle de nouveau type de relations internationales

Sous la direction stratégique des présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine, la Chine et la Russie ont établi un modèle de nouveau type de relations internationales et de relations entre grands pays voisins, a déclaré le Premier ministre chinois Li Qiang dans un communiqué publié à son arrivée mardi 20 août à Moscou.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au cours des 75 dernières années, les relations sino-russes ont résisté à l'épreuve de la situation internationale changeante, se sont renforcées et ne cessent de se renouveler avec le temps, a rappelé M. Li, ajoutant que les relations sino-russes dans la nouvelle ère avaient fait preuve de vigueur et de vitalité, avec une confiance politique mutuelle plus ferme, une coopération fructueuse dans différents domaines, une amitié profondément ancrée et une coordination internationale étroite et efficace.

Li Qiang est arrivé dans la capitale de la Russie pour présider la 29e réunion régulière entre les chefs de gouvernement chinois et russe et effectuer une visite dans le pays à l'invitation de son homologue russe Mikhaïl Michoustine.

Au cours de son séjour, M. Li s'entretiendra avec M. Michoustine afin d'échanger en profondeur sur les relations bilatérales, la coopération pratique et les questions clés d'intérêt commun.

