Un nouveau Banksy apparaît à Londres

|Un pochoir de l'artiste britannique Banksy, dans le quartier de Bayswater, à Londres, le 22 décembre 2025.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Sa nouvelle œuvre a été réalisée sur le mur latéral d'un vieil immeuble dans le quartier de Bayswater dans le centre de la capitale britannique.
Il représente deux personnes, ressemblant à des enfants, allongées sur le dos et chaudement vêtues de manteaux, bonnets et bottes.
Toutes les deux regardent vers le ciel et l'une d'elle dresse son bras et montre quelque chose du doigt.
L'artiste, dont l'identité est toujours mystérieuse, en a revendiqué la paternité en milieu d'après-midi en postant une photo sur son compte Instagram.
Il n'a en revanche pas posté de photo d'un pochoir identique apparu quelques kilomètres plus loin à Tottenham Court Road, dans l'hyper centre de la capitale.
Originaire de Bristol, Banksy est l'un des artistes vivants les plus célèbres au monde, particulièrement pour ses pochoirs aux messages politiques et provocateurs qu'il répand aux quatre coins de la planète.
|Un pochoir attribué par les médias locaux à l'artiste de rue Banksy, dans le quartier de Tottenham Court Road, à Londres, le 22 décembre 2025.
|Photo : AFP/VNA/CVN
En septembre, il avait ainsi dessiné sur l'une des façades extérieures de la Royal Courts of Justice de Londres un juge brandissant un marteau sur un manifestant allongé au sol avec une pancarte maculée de sang.
Deux jours plus tôt, près de 900 personnes avaient été arrêtées dans la capitale lors d'un rassemblement de soutien à l'organisation interdite Palestine Action, émaillé de tensions entre police et manifestants.
Cette organisation a été classée "terroriste" par le gouvernement après des dégradations commises sur une base de l'armée de l'air.
L'œuvre avait été rapidement dissimulée derrière une bâche en plastique puis effacée.
AFP/VNA/CVN