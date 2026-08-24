Le développement et l’attraction des talents doivent s’inscrire dans la stratégie nationale

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné le 24 août que le développement, l’attraction et la valorisation des talents devaient s’inscrire dans l’ensemble de la stratégie de développement national, avec pour priorité les secteurs et domaines stratégiques contribuant au développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère.

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Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a présidé, à Hanoï, une réunion avec l’organsiation du Parti du gouvernement et les organismes concernés consacrée à la stratégie nationale visant à attirer, valoriser et développer les talents dans les secteurs et domaines de pointe.

Le ministère de l’Intérieur a présenté un rapport sur les résultats de la politique d’attraction, de valorisation et de développement des talents, ainsi que des propositions destinées à résoudre les difficultés et insuffisances actuelles, notamment dans les secteurs de pointe. Les discussions ont porté sur les questions essentielles, de l’identification, la détection et la sélection des talents à leur affectation, leur utilisation, leur rémunération et la création d’un environnement favorable à leur contribution.

Après avoir écouté le projet de stratégie nationale présenté par le Comité du Parti du gouvernement, le dirigeant Tô Lâm a affirmé que les talents constituaient une ressource stratégique particulière de la nation. Leur développement, leur attraction et leur valorisation doivent être intégrés à la stratégie globale de développement national, guidés avant tout par les intérêts du pays et de la nation ainsi que par les exigences des missions stratégiques. L’accent doit être mis sur les secteurs, programmes, projets et ouvrages déterminants pour l’autonomie, la compétitivité et le développement rapide et durable du pays.

Soulignant que l’attraction des talents devait aller de pair avec leur valorisation et l’attribution de missions concrètes, le dirigeant a appelé à étudier la suppression des obstacles à la nomination de talents à des postes de direction, tout en associant leur valorisation à l’intégrité, à la responsabilité et à l’esprit de service. La ressource la plus durable en matière de talents doit rester celle formée au sein de la population vietnamienne.

Le gouvernement, les ministères, secteurs et localités doivent définir clairement les grands problèmes à résoudre, avec des objectifs, produits attendus, délais, ressources, pouvoirs et critères d’évaluation précis. Les politiques de rémunération doivent être proportionnées aux compétences, aux missions et aux résultats, tandis que les infrastructures, données, équipements et conditions de travail nécessaires doivent être garantis.

Tô Lâm a également demandé de concentrer les ressources sur les missions stratégiques, les centres d’excellence, les équipes de recherche performantes, la formation des jeunes talents et l’attraction des experts de premier plan, afin d’éviter une répartition dispersée, redondante ou uniforme des ressources. Il a aussi appelé à élargir les possibilités de contribution et de mobilité des talents, avec un environnement de travail ouvert et des mécanismes flexibles, dynamiques et axés sur l’efficacité. Il a notamment demandé de renforcer le rôle des représentations vietnamiennes à l’étranger dans la recherche et la mise en relation avec les experts et dans la constitution de réseaux de partenaires répondant aux besoins précis du pays.

Photo : VNA/CVN

Il a également proposé d’étudier la création d’un "visa des talents du Vietnam", assorti d’une procédure unique, transparente et soumise à des délais clairement définis, permettant de traiter de manière coordonnée les questions de salaire, de résidence, de travail, de fiscalité, de logement, de santé, d’éducation et de reconnaissance des qualifications pour les talents internationaux et leurs familles.

Il a enfin insisté sur la nécessité de moderniser la gouvernance et de mesurer les résultats et l’impact. Les responsables à la tête des organismes doivent assumer la responsabilité de la détection, de la sélection, de l’affectation et de la création d’un environnement favorable aux talents, ainsi que des conséquences d’une mauvaise utilisation des compétences ou de la perte de talents en raison d’un environnement de travail inadéquat ou injuste.

Il a demandé la mise en place d’une infrastructure de gouvernance numérique et d’une base de données nationale sur les talents, interconnectée avec les données relatives à l’éducation, aux sciences et technologies, à l’emploi et au marché du travail.

Il a également appelé à renforcer l’autonomie des universités et des instituts de recherche, tout en exigeant une responsabilité accrue en matière de qualité, d’intégrité académique et d’efficacité dans l’utilisation des ressources. Les entreprises doivent devenir un acteur central de l’écosystème des talents, en participant directement à l’identification des besoins, à la formation, à la recherche, à l’investissement et à la commercialisation des produits.

Il a proposé de perfectionner le projet de stratégie dans un format concis, ciblé et porteur de véritables avancées institutionnelles. L’objectif final, a-t-il souligné, doit être de créer de nouveaux ouvrages, technologies, entreprises, politiques et valeurs, de constituer une équipe capable de conduire le pays vers un développement rapide, durable et autonome, et de permettre à chaque Vietnamien compétent d’être détecté, de se développer et de contribuer à la nation.

VNA/CVN