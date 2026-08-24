Le Vietnam s’engage à jouer un rôle actif dans les initiatives mondiales en faveur des enfants

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a reçu le 24 août à Hanoï le directeur régional de l’UNICEF pour l’Asie et le Pacifique, Sanjay Wijesekera, réaffirmant l’engagement du Vietnam à renforcer sa coopération avec l’UNICEF et à jouer un rôle actif dans les initiatives mondiales en faveur des enfants.

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La secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre, Pham Thi Thanh Trà, a reçu le 24 août à Hanoï, Sanjay Wijesekera, directeur régional de l’UNICEF pour l’Asie et le Pacifique.

Pham Thi Thanh Trà s’est félicitée de sa visite au Vietnam et de sa récente nomination à ce poste. Elle a souligné que les cinq décennies de coopération entre le Vietnam et l’UNICEF avaient produit des résultats historiques dans la protection, les soins, l’éducation et le développement des enfants, sur la base d’un partenariat fondé sur la confiance et l’efficacité.

Photo : VNA/CVN

Elle a souligné que les soins, l’éducation et la protection des enfants constituaient toujours une priorité stratégique majeure du Parti et de l’État, les enfants étant l’avenir de la nation et du pays. Investir dans les enfants, c’est investir dans l’avenir et jeter les bases essentielles de la réalisation des objectifs de développement durable.

Le Vietnam a enregistré des progrès importants, notamment l’achèvement de la généralisation de l’enseignement secondaire et les efforts en cours pour généraliser l’enseignement secondaire supérieur. Le taux de malnutrition infantile a atteint son niveau le plus bas, tandis que le cadre institutionnel et les politiques en faveur des enfants continuent de se perfectionner. Les écarts de développement entre les régions et les inégalités touchant les enfants vulnérables, notamment ceux issus des minorités ethniques et des zones montagneuses, se sont également réduits.

Sanjay Wijesekera a remercié la vice-Première ministre pour son accueil, précisant que le Vietnam était le premier pays qu’il avait choisi de visiter après sa prise de fonctions. Il a salué le fait que le Vietnam ait été le premier pays d’Asie à signer, en 1990, la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CDE), ainsi que ses engagements politiques et ses investissements durables en faveur des enfants. Ces efforts ont permis d’enregistrer des progrès remarquables dans la réduction de la mortalité infantile et l’amélioration de la nutrition, de la santé, de l’éducation et de la protection de l’enfance. Selon Sanjay Wijesekera, ces expériences constituent des enseignements particulièrement précieux dont de nombreux pays de la région peuvent s’inspirer.

Le directeur régional de l’UNICEF pour l’Asie et le Pacifique a indiqué que l’organisation et ses partenaires vietnamiens travaillaient à l’élaboration du nouveau Programme de coopération de pays et réaffirmé leur soutien à la vision de développement du Vietnam. Il a également évoqué plusieurs domaines prioritaires de coopération pour la prochaine période, notamment l’amélioration des perspectives de subsistance, d’emploi et de développement des compétences des jeunes à leur sortie du système éducatif ; la recherche conjointe de solutions face au changement climatique ; l’amélioration de la gestion des finances publiques consacrées aux enfants ; ainsi que, surtout, le renforcement de la coopération dans le numérique et l’intelligence artificielle (IA), afin d’améliorer les résultats en matière de développement et de mieux protéger les enfants contre les risques en ligne.

Pham Thi Thanh Trà a reconnu les recommandations de l’UNICEF, tout en soulignant que le Vietnam faisait encore face à des défis. Le pays compte près de 25 millions d’enfants, dont 18,3% issus de minorités ethniques ; 8,4% vivent dans une situation de pauvreté multidimensionnelle et environ 2,3% sont considérés comme ayant des besoins particuliers.

En vue de l’élaboration et de l’adoption du Programme de coopération de pays du Vietnam avec l’UNICEF pour la période 2027-2031, la vice-Première ministre a proposé de concentrer la coopération sur trois axes stratégiques, dont le perfectionnement des politiques et du cadre juridique relatifs aux enfants ; l’exploitation des possibilités offertes par le numérique et l’IA, tout en renforçant la protection des enfants en ligne ; et l’amélioration de la gouvernance et des capacités des personnels chargés des questions relatives à l’enfance.

Pham Thi Thanh Trà a enfin affirmé que le Vietnam s’engageait à jouer un rôle actif dans les initiatives mondiales en faveur des enfants et s’est déclarée convaincue que le partenariat entre le Vietnam et l’UNICEF continuerait à se développer de manière positive et efficace.

VNA/CVN