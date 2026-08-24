Le Vietnam veut mobiliser l’expertise de sa diaspora pour développer l’IA

Le 24 août, au siège du gouvernement, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a reçu le Professeur Nguyên Van Tâm, responsable du Département d’informatique, de données et d’intelligence artificielle de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris).

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Photo : Portail d’information électronique du gouvernement/CVN

Selon le vice-Premier ministre, à l’ère de l’intelligence artificielle, les capacités de réflexion et de création de connaissances deviennent des facteurs déterminants de la compétitivité des pays. L’IA transforme profondément les modes de production, les activités économiques et la gouvernance sociale, tout en posant de nouvelles exigences en matière de développement humain, d’éducation, de sciences et de technologies.

Même s’il ne dispose pas encore d’avantages suffisants pour rivaliser avec les grandes puissances technologiques, le Vietnam possède une ressource particulièrement précieuse : son capital humain, ainsi que de solides acquis en mathématiques, en sciences naturelles et en technologies de l’information, développés par plusieurs générations de Vietnamiens dans le pays et à l’étranger. Ces atouts constituent une base importante pour permettre au Vietnam de saisir, maîtriser et exploiter efficacement les opportunités offertes par l’IA.

Lors de la rencontre, le Professeur Nguyên Van Tâm a présenté son projet sur le développement de l’IA à l’ère de l’intelligence - cinq piliers pour le développement de l’intelligence nationale, qui place l’être humain au cœur de la démarche et privilégie le développement de l’intelligence naturelle pour maîtriser et exploiter la puissance de l’IA.

Hô Quôc Dung a salué cette approche, notamment le principe consistant à placer l’être humain au cœur du développement et de l’application de l’IA.

Il a souligné que le gouvernement vietnamien accordait de l’importance aux connaissances, à l’expérience et aux contributions de la communauté vietnamienne à l’étranger, et créait des conditions favorables pour permettre aux scientifiques et experts vietnamiens établis hors du pays de continuer à contribuer concrètement au développement national.

Le vice-Premier ministre a souhaité que les scientifiques vietnamiens à l’étranger, dont le Professeur Nguyên Van Tâm, continuent de mettre à profit leur expertise et leur expérience internationale, de renforcer leurs liens avec les établissements de recherche et de formation du pays et de proposer des initiatives et solutions adaptées aux besoins de développement du Vietnam dans la nouvelle période.

VNA/CVN