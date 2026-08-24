Viettel expérimente un câble réseau "invisible" à domicile

Viettel teste une solution permettant d'acheminer Internet jusqu'à chaque pièce d'une maison grâce à une fibre optique presque invisible, offrant un débit pouvant atteindre 1 Gbit/s sans nuire à l'esthétique intérieure.

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Photo : Ngoc Thang/CVN

Baptisée Fiber to the Room (FTTR), cette solution consiste à prolonger la fibre optique jusqu'à chaque pièce, au lieu de la limiter au modem principal comme dans le modèle traditionnel. L'expérimentation est menée auprès de plusieurs foyers à Hanoï depuis fin juillet et vient de faire l'objet d'une première présentation après des résultats jugés "prometteurs".

"Cette solution vise à résoudre simultanément deux problèmes des réseaux Wi-Fi domestiques : la qualité de la connexion dans chaque pièce et les contraintes esthétiques liées au déploiement de l'infrastructure réseau", a indiqué un représentant de Viettel Telecom.

Dans une maison de six étages située dans le quartier de Nghia Dô (Hanoï), les occupants disposaient d'une connexion Internet haut débit, mais le débit Wi-Fi diminuait sensiblement à mesure que l'on s'éloignait du modem, notamment aux étages supérieurs ou dans les pièces séparées par plusieurs murs. Les techniciens ont constaté que la connexion Internet arrivant au domicile était stable, mais que la limitation se situait entre le modem et les différentes zones d'utilisation. Le foyer a ainsi été choisi parmi les premiers à tester la nouvelle solution.

La fibre optique comme "colonne vertébrale" du réseau domestique

Photo : Ngoc Thang/CVN

Dans les installations traditionnelles, la fibre optique est généralement raccordée uniquement au modem principal, puis Internet est distribué dans les différentes pièces via le Wi-Fi ou des câbles LAN.

Dans les maisons à plusieurs étages ou comportant de nombreuses pièces, les systèmes Wi-Fi Mesh permettent d'étendre la couverture grâce à plusieurs points d'accès. Leur efficacité peut toutefois être affectée par la distance, les murs en béton, les planchers ou les interférences. Quant aux câbles LAN, leur installation dans une maison déjà achevée peut entraîner des coûts supplémentaires et nuire à l'esthétique.

Viettel indique que la solution FTTR utilise la fibre optique pour remédier à ces limites. Depuis le modem principal, la fibre est prolongée à l'intérieur du logement jusqu'aux pièces ou zones nécessitant une connexion. Grâce aux caractéristiques du signal optique, la transmission entre les différents points d'accès est moins affectée par la distance et les obstacles. Chaque pièce peut ainsi bénéficier du débit maximal de la connexion Internet.

Sur le plan esthétique, la fibre utilisée mesure seulement 0,9 x 1,2 mm, soit une taille nettement inférieure à celle d'un câble LAN classique. Transparente, elle peut être installée le long des plinthes, des cadres de porte ou des corniches afin de se fondre dans l'intérieur. Cette caractéristique permet de desservir plusieurs pièces d'une maison déjà construite tout en limitant les travaux de perçage et l'utilisation de câbles apparents.

Photo : Ngoc Thang/CVN

Dans la maison de six étages faisant l'objet du test, deux techniciens ont consacré environ une demi-journée à l'installation de la fibre, des équipements et à la configuration du réseau.

Après l'installation, chaque zone de la maison dispose d'un point d'accès Wi-Fi directement relié au réseau de fibre optique. Les mesures effectuées par Viettel ont enregistré un débit maximal d'environ 1 Gbit/s, équivalent au débit maximal de l'abonnement. La connexion reste stable lorsque l'utilisateur se déplace d'une pièce à l'autre, les appareils passant automatiquement d'un point d'accès à l'autre au sein du même réseau.

Selon Viettel Telecom, l'intérêt du FTTR ne réside pas seulement dans le débit maximal, mais également dans sa capacité à offrir une expérience Internet plus homogène dans l'ensemble du logement. La solution pourrait aussi préparer les infrastructures domestiques à l'augmentation du nombre d'appareils connectés, avec l'essor de l'Internet des objets (IoT).

Le FTTR marque ainsi une nouvelle étape dans l'évolution des réseaux Internet domestiques, en passant du modèle Fiber to the Home (fibre jusqu'au domicile) au Fiber to the Room (fibre jusqu'à chaque pièce).

Viettel n'a pas encore annoncé le prix ni la date officielle de commercialisation. L'opérateur indique que les résultats des expérimentations auprès des foyers serviront à évaluer la qualité, optimiser les modalités d'installation et finaliser la solution avant son déploiement à grande échelle.

Mai Quynh/CVN