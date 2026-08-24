Santé

Hô Chi Minh-Ville : l’hôpital Hùng Vuong distingué pour son excellence médicale

Le 22 août, l’hôpital Hùng Vuong de Hô Chi Minh-Ville s’est vu décerner le titre de "Héros du travail" de la période du Renouveau, en reconnaissance de ses contributions remarquables au secteur de la santé. À cette occasion, l’établissement a inauguré une unité de traitement non invasif par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), marquant une nouvelle étape dans l’application des technologies médicales de pointe.

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Lors de la cérémonie de remise du titre, la Professeure agrégée, Docteure et médecin Hoàng Thị Diêm Tuyết, directrice de l’hôpital Hùng Vuong, a déclaré qu’issu de la petite maternité de Cho Lon au début du XXe siècle, l’hôpital Hùng Vuong avait accompagné les différentes étapes, marquées par de nombreux événements historiques, de Hô Chi Minh-Ville.

Depuis 1995, année où l’établissement a officiellement pris le nom d’hôpital Hùng Vuong, ses médecins et son personnel de santé n’ont cessé de travailler pour en faire un établissement de référence en obstétrique et gynécologie à Hô Chi Minh-Ville et dans le Sud du pays.

Un titre qui récompense plusieurs générations

Accueillant chaque année plus de 40.000 nouveau-nés, l’hôpital Hùng Vuong est également un lieu où de nombreuses femmes réalisent leur rêve de devenir mères, tout en préservant les valeurs de l’éthique médicale à une époque marquée par une marchandisation croissante de la santé.

Durant les mois les plus difficiles de la pandémie de COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville, les médecins et le personnel de santé de l’hôpital Hùng Vương ont travaillé jour et nuit, bravant les dangers et la peur pour se joindre à la population dans la lutte contre l’épidémie. Du secteur K1 aux hôpitaux de campagne n°2, n°4 et n°16, en passant par le Centre HOPE, qui prenait en charge les nouveau-nés dont les mères étaient alors hospitalisées pour cause de COVID-19, les équipes de l’hôpital Hùng Vương ont été présentes là où la population avait le plus besoin d’elles.

'Le titre de “Héros du travail” n’appartient ni à une seule personne, ni à une équipe dirigeante, ni à une seule génération. Il est le fruit du travail de plusieurs générations qui se sont transmis le flambeau : les prédécesseurs en ont posé les fondations, leurs successeurs ont poursuivi leur œuvre, et chacun y a apporté sa contribution pour faire de l’hôpital Hùng Vương ce qu’il est aujourd’hui", a affirmé la directrice de l’établissement.

L’excellence médicale comme ambition

Aujourd’hui, l’hôpital Hùng Vuong fait partie des rares établissements publics de santé du Vietnam à avoir obtenu la certification internationale ACHS (Australian Council on Healthcare Standards), qui atteste de la qualité des soins. Cette réussite ne confirme pas seulement l’excellence d’un grand établissement hospitalier public ; elle démontre également que le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville est pleinement capable de s’intégrer aux réseaux médicaux régionaux et internationaux et de rivaliser avec les systèmes de santé avancés de la région et du monde.

À l’aube d’une nouvelle ère, l’hôpital Hùng Vuong ne vise pas seulement à devenir un établissement de référence à Hô Chi Minh-Ville et dans le Sud du pays. Il ambitionne de se transformer en un centre médical spécialisé de niveau régional, reposant sur les normes les plus exigeantes en matière d’éthique médicale et sur les technologies les plus avancées.

Un nouvel élan pour la médecine de pointe

Dans la continuité de ces réalisations, Nguyên Van Đuoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a appelé les dirigeants, cadres et employés de l’hôpital Hùng Vương à poursuivre leurs efforts d’innovation et de créativité afin d’intégrer les avancées médicales les plus récentes dans la prise en charge des patients, tout en faisant de leur satisfaction et de leur sécurité des priorités absolues.

Parallèlement, l’hôpital doit accélérer sa transformation numérique et promouvoir l’innovation, notamment par l’application des technologies et l’amélioration des procédures de consultation et de traitement, afin de réduire les temps d’attente et d’accroître la satisfaction des patients.

L’hôpital Hùng Vuong doit également continuer à assumer pleinement son rôle d’établissement de référence et de dernier recours, tout en renforçant le transfert de technologies et de compétences vers les structures de niveau inférieur, afin de contribuer à la construction d’un réseau de santé moderne, multiniveau, multipolaire et multisite dans la ville.

Parallèlement à l’attribution du titre de "Héros du travail", la directrice de l’hôpital, la Professeure agrégée, Docteure et médecin Hoàng Thị Diêm Tuyết, a reçu l’Ordre du Travail de deuxième classe. En outre, six collectifs et vingt individus de l’hôpital Hùng Vuong ont reçu des satisfecit du Premier ministre.

À cette occasion, l’hôpital Hùng Vuong a officiellement inauguré son unité de traitement non invasif par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), destinée notamment au traitement des fibromes utérins et des tumeurs du sein. Il s’agit de la première application de cette technologie dans un établissement hospitalier public et dans le Sud du Vietnam.

Texte et photos : Quang Châu/CVN